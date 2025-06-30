https://ria.ru/20250630/sandu-2026398138.html

Саммит ЕС — Молдавия проводится в интересах Санду, заявил экс-премьер

Саммит ЕС — Молдавия проводится в интересах Санду, заявил экс-премьер - РИА Новости, 30.06.2025

Саммит ЕС — Молдавия проводится в интересах Санду, заявил экс-премьер

Саммит Евросоюз- Молдавия, запланированный в Кишиневе на 4 июля, проводится в интересах президента Майи Санду и носит предвыборный характер, заявил в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T22:10:00+03:00

2025-06-30T22:10:00+03:00

2025-06-30T22:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Саммит Евросоюз- Молдавия, запланированный в Кишиневе на 4 июля, проводится в интересах президента Майи Санду и носит предвыборный характер, заявил в понедельник экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат. Саммит ЕС - Молдавия пройдет 4 июля в президентской резиденции в Кишиневе. Он станет первой официальной двусторонней встречей, организованной молдавскими властями с европейскими институтами. Евросоюз представят председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Кто возглавит список правящей ПДС (партия "Действие и солидарность" – ред.) на парламентских выборах? (Премьер - ред.) Речан? (Спикер парламента - ред.) Гросу? Нет. Майя Санду. Несмотря на статус внепартийного президента, она лично формирует партийный список и активно участвует в кампании. Именно поэтому саммит ЕС — Молдова организован в поддержку Санду и пройдет исключительно для неё", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Филата, ПДС и Санду используют евроинтеграцию не как стратегию, а как прикрытие для удержания власти. "Замените "диктатуру пролетариата" на "европейскую интеграцию", и вы получите последнее выступление Санду государственном телеканале "Молдова 1". Не так коробит молдавская традиция доводить всё до абсурда, как заумный вид проходимцев, оправдывающих любой абсурд. Рыба ищет, где глубже, а молдаванин — где хуже, и поэтому с лёгкостью прощает политическим фокусникам то, что они ковыряются в слабых узелках застиранных носовых платков наших стариков, подрезая паспорта у урны для голосования в воскресенье, а гробовые деньги — в понедельник", — написал Филат с грустной иронией он, сравнив риторику Санду с лозунгами из арсенала авторитарных режимов. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Ранее экс-премьер, ссылаясь на свои источники в европейских структурах, заявил, что саммит в Кишиневе пройдет без участия фон дер Ляйен, а делегацию ЕС возглавит глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе.

https://ria.ru/20250609/sandu-2021845638.html

https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html

https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011034941.html

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