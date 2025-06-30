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Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 30.06.2025
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17:33 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html
Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика
Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 30.06.2025
Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика
Самолет Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания контрольного датчика двигателя, что могло свидетельствовать о... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:33:00+03:00
2025-06-30T17:33:00+03:00
происшествия
вологда
москва
як-40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания контрольного датчика двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы, сообщила журналистам директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер. "Проверяются все возможные варианты причины происшествия. Самолёт Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вылетел в 8.00. Борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. Никто не пострадал", - сказала она. Мецлер отметила, что все пассажиры приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 из Вологды, в 10.30 совершил посадку по "Внуково".
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происшествия, вологда, москва, як-40
Происшествия, Вологда, Москва, Як-40
Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика

Летевший в Москву Як-40 вернулся в Вологду из-за срабатывания датчика двигателя

© РИА Новости / Владимир Терентьев | Перейти в медиабанкСамолет Як-40
Самолет Як-40 - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Терентьев
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Самолет Як-40. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания контрольного датчика двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы, сообщила журналистам директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер.
"Проверяются все возможные варианты причины происшествия. Самолёт Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вылетел в 8.00. Борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. Никто не пострадал", - сказала она.
Мецлер отметила, что все пассажиры приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 из Вологды, в 10.30 совершил посадку по "Внуково".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияВологдаМоскваЯк-40
 
 
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