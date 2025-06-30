https://ria.ru/20250630/samolet-2026361124.html

Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика

Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика - РИА Новости, 30.06.2025

Самолет, летевший из Вологды в Москву, вернулся из-за срабатывания датчика

Самолет Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания контрольного датчика двигателя, что могло свидетельствовать о... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:33:00+03:00

происшествия

вологда

москва

як-40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Самолет Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания контрольного датчика двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы, сообщила журналистам директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер. "Проверяются все возможные варианты причины происшествия. Самолёт Як-40, выполнявший рейс Вологда - Москва, вылетел в 8.00. Борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. Никто не пострадал", - сказала она. Мецлер отметила, что все пассажиры приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 из Вологды, в 10.30 совершил посадку по "Внуково".

https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html

вологда

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вологда, москва, як-40