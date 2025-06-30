Рейтинг@Mail.ru
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 30.06.2025 (обновлено: 10:31 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку - РИА Новости, 30.06.2025
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:30:00+03:00
2025-06-30T10:31:00+03:00
происшествия
нерюнгри
москва
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва АО "Авиакомпания "Сибирь", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
нерюнгри
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгри, москва, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нерюнгри, Москва, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку

Выполнявший рейс из Нерюнгри в Москву самолет совершил аварийную посадку

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва АО "Авиакомпания "Сибирь", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Летевший в Таиланд самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске
2 декабря 2024, 07:52
 
ПроисшествияНерюнгриМоскваРоссияДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала