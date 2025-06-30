https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку - РИА Новости, 30.06.2025
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:30:00+03:00
2025-06-30T10:30:00+03:00
2025-06-30T10:31:00+03:00
происшествия
нерюнгри
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва АО "Авиакомпания "Сибирь", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Нерюнгри, Москва, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
Выполнявший рейс из Нерюнгри в Москву самолет совершил аварийную посадку