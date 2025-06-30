https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html

В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку

В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку - РИА Новости, 30.06.2025

В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку

Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:30:00+03:00

2025-06-30T10:30:00+03:00

2025-06-30T10:31:00+03:00

происшествия

нерюнгри

москва

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из якутского Нерюнгри в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, пострадавших нет, повреждения судна не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва АО "Авиакомпания "Сибирь", в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). Через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. На борту находились 152 пассажира. Пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано", - говорится в сообщении. Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241202/samolet-1986791872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нерюнгри, москва, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)