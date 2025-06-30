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В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие
В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 30.06.2025
В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие
Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:03:00+03:00
2025-06-30T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местные власти. "В крушении самолета, который упал позади дома в Хауленде утром (по местному времени - ред.) в воскресенье, не было выживших", - говорится в сообщении. Как отмечается, самолет направлялся в город Бозмен в штате Монтана, однако потерпел крушение через семь минут после взлёта. Согласно телеканалу, на данный момент неясно, что стало причиной падения самолета. Расследованием произошедшего занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, монтана, сша
В мире, Огайо, Монтана, США
В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие
Fox 8: шесть человек погибли при крушении самолета Cessna 441 в Огайо