https://ria.ru/20250630/samolet-2026208756.html

В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие

В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие - РИА Новости, 30.06.2025

В США потерпел крушение легкомоторный самолет, есть погибшие

Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:03:00+03:00

2025-06-30T09:03:00+03:00

2025-06-30T09:18:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек, включая двух членов экипажа, погибли в результате падения легкомоторного самолета Cessna 441 рядом с населенным пунктом Хауленд в американском штате Огайо, сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на местные власти. "В крушении самолета, который упал позади дома в Хауленде утром (по местному времени - ред.) в воскресенье, не было выживших", - говорится в сообщении. Как отмечается, самолет направлялся в город Бозмен в штате Монтана, однако потерпел крушение через семь минут после взлёта. Согласно телеканалу, на данный момент неясно, что стало причиной падения самолета. Расследованием произошедшего занимаются Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, огайо, монтана, сша