https://ria.ru/20250630/rzhd-2026228542.html

РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника

РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника - РИА Новости, 30.06.2025

РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника

Александр Плутник, занимавший пост замгендиректора РЖД, решил уйти из компании, вместо него на эту должность назначена Екатерина Кривошеева, возглавлявшая... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:38:00+03:00

2025-06-30T10:38:00+03:00

2025-06-30T11:00:00+03:00

ржд

экономика

екатерина кривошеева

александр плутник

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Александр Плутник, занимавший пост замгендиректора РЖД, решил уйти из компании, вместо него на эту должность назначена Екатерина Кривошеева, возглавлявшая департамент корпоративного имущества, сообщили РЖД.Уточняется, что в её ведении будут находиться вопросы управления имуществом и активами компании."Екатерина Кривошеева назначена замгендиректора РЖД. Соответствующее решение одобрил совет директоров компании... Ранее занимавший эту должность Александр Плутник принял решение об уходе из компании", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.Кривошеева с 2023 года возглавляла департамент корпоративного имущества РЖД. Компания указывает, что она работает на железнодорожном транспорте свыше 20 лет.Плутник был назначен заместителем генерального директора РЖД в июне 2020 года.

https://ria.ru/20250603/perekhod-2020657000.html

https://ria.ru/20250620/rzhd-2024241804.html

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ржд, экономика, екатерина кривошеева, александр плутник