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РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника - РИА Новости, 30.06.2025
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10:38 30.06.2025 (обновлено: 11:00 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rzhd-2026228542.html
РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника
РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника - РИА Новости, 30.06.2025
РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника
Александр Плутник, занимавший пост замгендиректора РЖД, решил уйти из компании, вместо него на эту должность назначена Екатерина Кривошеева, возглавлявшая... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:38:00+03:00
2025-06-30T11:00:00+03:00
ржд
экономика
екатерина кривошеева
александр плутник
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Александр Плутник, занимавший пост замгендиректора РЖД, решил уйти из компании, вместо него на эту должность назначена Екатерина Кривошеева, возглавлявшая департамент корпоративного имущества, сообщили РЖД.Уточняется, что в её ведении будут находиться вопросы управления имуществом и активами компании."Екатерина Кривошеева назначена замгендиректора РЖД. Соответствующее решение одобрил совет директоров компании... Ранее занимавший эту должность Александр Плутник принял решение об уходе из компании", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.Кривошеева с 2023 года возглавляла департамент корпоративного имущества РЖД. Компания указывает, что она работает на железнодорожном транспорте свыше 20 лет.Плутник был назначен заместителем генерального директора РЖД в июне 2020 года.
https://ria.ru/20250603/perekhod-2020657000.html
https://ria.ru/20250620/rzhd-2024241804.html
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ржд, экономика, екатерина кривошеева, александр плутник
РЖД, Экономика, Екатерина Кривошеева, Александр Плутник
РЖД назначили нового замгендиректора вместо уходящего из компании Плутника

Кривошеева назначена на пост замглавы РЖД

© Фото : пресс-служба ОАО "РЖД"Екатерина Кривошеева
Екатерина Кривошеева - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : пресс-служба ОАО "РЖД"
Екатерина Кривошеева. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Александр Плутник, занимавший пост замгендиректора РЖД, решил уйти из компании, вместо него на эту должность назначена Екатерина Кривошеева, возглавлявшая департамент корпоративного имущества, сообщили РЖД.
Уточняется, что в её ведении будут находиться вопросы управления имуществом и активами компании.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В РЖД рассказали о переходе компании на отечественную систему ERP
3 июня, 13:52
"Екатерина Кривошеева назначена замгендиректора РЖД. Соответствующее решение одобрил совет директоров компании... Ранее занимавший эту должность Александр Плутник принял решение об уходе из компании", - говорится в сообщении РЖД в понедельник.
Кривошеева с 2023 года возглавляла департамент корпоративного имущества РЖД. Компания указывает, что она работает на железнодорожном транспорте свыше 20 лет.
Плутник был назначен заместителем генерального директора РЖД в июне 2020 года.
Стенд РЖД на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
РЖД привлекли синдицированный кредит на 19 миллиардов рублей
20 июня, 15:00
 
РЖДЭкономикаЕкатерина КривошееваАлександр Плутник
 
 
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