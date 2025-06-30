https://ria.ru/20250630/rossiya-2026218146.html

"Авантюра провалилась". В США признали неудобную правду о России

"Авантюра провалилась". В США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 30.06.2025

"Авантюра провалилась". В США признали неудобную правду о России

США не удалось дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:58:00+03:00

2025-06-30T09:58:00+03:00

2025-06-30T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. США не удалось дестабилизировать обстановку внутри России с помощью Украины, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Авантюра Вашингтона провалилась. Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада. Российское государство и его военная мощь сильнее, чем когда-либо. Украина разрушена", — написал он.В июне президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что экс-глава США Джо Байден считал необходимым "уничтожить Россию". По его словам, страны Запады "частично несут ответственность" за конфликт на Украине.Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявлял, что планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение. Он особо подчеркнул, что Москве пришлось реагировать на попытки западных стран переделывать мир под себя после распада СССР, которые довели до опасной ситуации.

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026208487.html

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в мире, россия, украина, сша