https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html

Доктор Россия выпишет европейским недонаполеонам "Орешник" и "Искандер-М"

Доктор Россия выпишет европейским недонаполеонам "Орешник" и "Искандер-М" - РИА Новости, 30.06.2025

Доктор Россия выпишет европейским недонаполеонам "Орешник" и "Искандер-М"

Общеевропейское бюро ритуальных услуг, в обычной жизни именуемое ЕС, решило "закопать Россию". О причинах подступившего под язык психического расстройства чуть... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:00:00+03:00

2025-06-30T08:01:00+03:00

аналитика

россия

франция

европа

владимир путин

евросоюз

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Общеевропейское бюро ритуальных услуг, в обычной жизни именуемое ЕС, решило "закопать Россию". О причинах подступившего под язык психического расстройства чуть позже, а пока реакция Владимира Путина, к которой ни убавить, ни прибавить: "Они нас хоронят, а сами скоро сдохнут".Еще такая жизнь в придуманных обстоятельствах именуется расстройством личности. И связана она обычно с нервным обострением, а сам психоз связывают со сменой сезонов — осенью и весной что-то такое в воздухе разлито, что слабоголовые и слабогрудые начинают активно бредить. Словами и действиями. Сегодня мы все наблюдаем, что у европейских политиков в разгаре летнее обострение и они вступили — все и организованно — в активную фазу синдрома Наполеона.Им кажется, что "рюсски мэдвэд нападаэ" на их "райский сад", что он, коллективный "мэдвэд", заставит их учить русский язык и что "агрессивная русская военщина" — на носу. И там "бряцает оружием"."Европа в опасности!" — кричат разнообразные дамы и господа, а также "леди и гамильтоны".Те самые "леди" и те самые "гамильтоны", которые три года назад с самых высоких трибун убеждали прогрессистов всего мира, что русской военной машины не существует, "Искандеры-М" — не более, чем компьютерная стрелялка, а армейская техника, имеющаяся у наших вооруженных сил, "нуждается в полупроводниках, которых у России нет". Поэтому "русские сдирают чипы со "стиралок" и "посудомоек", чтобы установить на "Искандер-М". Это внимательно слушали и в знак одобрения еще и кивали. И аплодировали.Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.Выяснилось, что с военной машиной у России все более чем. И обнаружилось, что с военной машиной, той самой, европейской, натовской — как раз ад. Точнее, ад в том, что машины нет. Есть ржавые посудины, которые по недомыслию или из слепой преданности пока называют "военно-морскими силами", имеются и некие, но мутные тоже пехотные соединения. И где-то там болтаются разные недотриады. Свою "ядерку" Франция мечтает всучить практически первому европейскому встречному, а Британия спешно ревизует свою — и от ревизоров идут только плохие новости.Лажанувшись, западники-североатлантисты решили перевооружиться. Не забыв, естественно, нагреть на милитаризации руки, а параллельно сделать приятное "папочке" — Штатам. Траты на натовскую оборонку решено поднять до пяти процентов от ВВП. Отдельные возражения — например, Мадрида — приказано игнорировать. Но между решением и его реальным исполнением в Европе лежит дистанция огромного размера. Даже если натовцы тотально, до болезненной худобы обезжирят обывателей "райского сада", даже если жесткими мерами заставят их поверить в "рюсски мэдвэд", то самый главный вопрос так и не получит ответа. На каких энергоносителях они все это будут производить?В Европе, самолишенной углеводородного сырья, цена импортируемого газа за последние годы выросла в два с лишним раза. Никаких десятков миллиардов на производство тех же САУ или БПЛА может тупо не хватить.Значит, производства уйдут в Америку. Помахивание коллективным европейским хвостиком у ноги хозяина самим хозяином — Вашингтоном наверняка засчитано будет.А еще — и тоже наверняка — не хватит терпения у социума, к которому залезли не только в банковские счета, а уже практически в исподнее, требуя оплачивать этот нескончаемый милитаристский банкет.Обитателей "райского сада" точно так же пытались раскрутить на помощь нелегалам, поток которых не ослабевает последнее десятилетие. Обыватель-садовник получил ад на улицах, грабежи, убийства и прочие печеньки "прогресса и демократии". И сегодня европейский мещанин настроен скептически к тезису "рюсски нападаэ". Этот коллективный обыватель, если на него хоть чуток еще надавить, взбунтуется. С абсолютно непредсказуемыми для управляющих "райским садом" последствиями.Но власти в Европе переживают летнее обострение, так что конвейер по транслированию бреда не останавливается. Министр иностранных дел Франции заявил в соцсетях, что "экономически" Европа Россию "победила", поскольку в нашей стране "бюджет разорван в клочья".Это — внимание — говорит одно из высших лиц страны, которая только и делает, что ежедневно балансирует на грани дефолта. Госдолг Франции превысил 113 процентов ВВП. Оставшаяся после репрессивной зачистки политической поляны оппозиция взвыла не своим голосом, назвав Барро "неисправимым" и добавив, что "поставить на колени Россию санкции должны были еще три года назад, но этого не произошло".Краткое описание бреда европейских политиков было бы неполным без упоминания угроз в наш адрес германского канцлера Мерца и нескончаемых истерик у микрофона поляков и прибалтийских лимитрофов. Идеальная клиническая картина прогрессирующего политического биполярного расстройства.Самое время вспомнить Наполеона (да и Гитлера). Фамилия первого ассоциируется не только с поражением его Великой армии в России, но и с психиатрическим синдромом. Суть его в агрессивном, категоричном и высокомерном поведении, которое призвано компенсировать внутренние психологические комплексы. Побочными потерями обоих комплексующих персонажей, развязавших разрушительные войны, стали десятки миллионов человек. Разгромить, а значит остановить этот горячечный бред, сумели только мы.И если всем желающим поагрессивить за чужой счет Большая Россия нашла что противопоставить тогда, то сегодня тем более имеются медикаменты, отбивающие неукротимое желание бредить. "Орешник", "Искандер-М", "Кинжал". Назовите, как говорится, ваши предпочтения. А доктор Россия выпишет вам соответствующий рецепт.

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

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аналитика, россия, франция, европа, владимир путин, евросоюз