https://ria.ru/20250630/rossija-2026203077.html

Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат

Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025

Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат

Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T07:50:00+03:00

2025-06-30T07:50:00+03:00

2025-06-30T07:50:00+03:00

в мире

россия

вена

женева (город)

юлия жданова

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, тенденция на замалчивание военных преступлений ВСУ со стороны международных инстанций сохраняется. "Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация", - отметила Жданова.

https://ria.ru/20250626/tribunal-2025542474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вена, женева (город), юлия жданова, вооруженные силы украины