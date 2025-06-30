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Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат
Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:50:00+03:00
2025-06-30T07:50:00+03:00
2025-06-30T07:50:00+03:00
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, тенденция на замалчивание военных преступлений ВСУ со стороны международных инстанций сохраняется. "Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация", - отметила Жданова.
https://ria.ru/20250626/tribunal-2025542474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, вена, женева (город), юлия жданова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Женева (город), Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат
Жданова: Россия передала данные о преступлениях ВСУ в международные организации