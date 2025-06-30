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Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
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07:50 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rossija-2026203077.html
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат
Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T07:50:00+03:00
2025-06-30T07:50:00+03:00
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, тенденция на замалчивание военных преступлений ВСУ со стороны международных инстанций сохраняется. "Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация", - отметила Жданова.
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в мире, россия, вена, женева (город), юлия жданова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Женева (город), Юлия Жданова, Вооруженные силы Украины
Россия передала доказательства преступлений ВСУ, заявила дипломат

Жданова: Россия передала данные о преступлениях ВСУ в международные организации

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные. Архивное фото
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия передала сотни страниц доказательств преступлений ВСУ в международные организации, но "все убирается под сукно", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как отметила дипломат, тенденция на замалчивание военных преступлений ВСУ со стороны международных инстанций сохраняется.
"Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация", - отметила Жданова.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР
26 июня, 13:15
 
В миреРоссияВенаЖенева (город)Юлия ЖдановаВооруженные силы Украины
 
 
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