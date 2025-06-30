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Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления - РИА Новости, 30.06.2025
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06:22 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rossija-2026199466.html
Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления
Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления - РИА Новости, 30.06.2025
Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления
Россия обеспокоена попытками втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и НАТО, заинтересована в мирном использовании Арктики и призывает к... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:22:00+03:00
2025-06-30T06:22:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена попытками втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и НАТО, заинтересована в мирном использовании Арктики и призывает к отказу от шагов, ведущих к нагнетанию напряженности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов. "Обеспокоены попытками втягивания архипелага в военные приготовления Норвегии и ее союзников по НАТО. Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказал глава дипмиссии. Посол добавил, что российская сторона обеспокоена непрозрачностью функционирования на архипелаге объектов двойного назначения, позволяющих наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран. "Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще", - заключил Корчунов. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
https://ria.ru/20250629/norvegiya-2026082117.html
https://ria.ru/20250314/mid-2004989177.html
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в мире, шпицберген, норвегия, россия, николай корчунов, нато
В мире, Шпицберген, Норвегия, Россия, Николай Корчунов, НАТО
Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления

Посол Корчунов: Россия заинтересована в мирном использовании Шпицбергена

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена попытками втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и НАТО, заинтересована в мирном использовании Арктики и призывает к отказу от шагов, ведущих к нагнетанию напряженности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Обеспокоены попытками втягивания архипелага в военные приготовления Норвегии и ее союзников по НАТО. Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказал глава дипмиссии.
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Вчера, 03:43
Посол добавил, что российская сторона обеспокоена непрозрачностью функционирования на архипелаге объектов двойного назначения, позволяющих наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран.
"Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона заинтересована в мирном использовании Арктики в целом и призывает к отказу от любых шагов, ведущих к искусственному нагнетанию напряженности на Шпицбергене и в этом регионе вообще", - заключил Корчунов.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
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В миреШпицбергенНорвегияРоссияНиколай КорчуновНАТО
 
 
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