Россия обеспокоена попытками втянуть Шпицберген в военные приготовления
Посол Корчунов: Россия заинтересована в мирном использовании Шпицбергена
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обеспокоена попытками втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и НАТО, заинтересована в мирном использовании Арктики и призывает к отказу от шагов, ведущих к нагнетанию напряженности, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Осло Николай Корчунов.
"Обеспокоены попытками втягивания архипелага в военные приготовления Норвегии и ее союзников по НАТО. Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что российская сторона обеспокоена непрозрачностью функционирования на архипелаге объектов двойного назначения, позволяющих наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.