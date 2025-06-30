https://ria.ru/20250630/rossija-2026194860.html

Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине

Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2025

Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине

Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T04:29:00+03:00

2025-06-30T04:29:00+03:00

2025-06-30T04:29:00+03:00

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "У нас отсутствуют сомнения, что наши европейские противники осознают первопричины конфликта", - сказала Жданова. По ее словам, именно поэтому они действуют от противного в слепой попытке нанести России "стратегическое поражение": продолжают милитаризацию Украины, игнорируют нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине, твердят о необходимости евроатлантической интеграции киевского режима. "Иными словами, как уже было отмечено, они сознательно ведут дело к эскалации конфликта", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026153256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, европа, юлия жданова