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Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине
Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине - РИА Новости, 30.06.2025
Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине
Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T04:29:00+03:00
2025-06-30T04:29:00+03:00
2025-06-30T04:29:00+03:00
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "У нас отсутствуют сомнения, что наши европейские противники осознают первопричины конфликта", - сказала Жданова. По ее словам, именно поэтому они действуют от противного в слепой попытке нанести России "стратегическое поражение": продолжают милитаризацию Украины, игнорируют нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине, твердят о необходимости евроатлантической интеграции киевского режима. "Иными словами, как уже было отмечено, они сознательно ведут дело к эскалации конфликта", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, европа, юлия жданова
В мире, Украина, Россия, Европа, Юлия Жданова
Дипломат уверена, что в Европе понимают первопричины конфликта на Украине
Дипломат Жданова: в Европе понимают первопричины конфликта на Украине