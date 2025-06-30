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Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
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https://ria.ru/20250630/rossija-2026186131.html
Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат
Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат
Россия надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта на Украине все еще возможно, заявила в интервью РИА Новости новая... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:22:00+03:00
2025-06-30T01:22:00+03:00
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вена
юлия жданова
владимир путин
политика
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта на Украине все еще возможно, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы надеемся, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта все еще возможно", - сказала Жданова. Дипломат также указала, что западным оппонентам придется осознать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и развернуто изложенные в выступлении президента РФ Владимира Путина 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. "Чем дальше будут продолжаться попытки наших противников и их покровителей запугать наш народ при помощи акций устрашения, тем с более суровыми объективными условиями на земле им придется иметь дело", - заключила собеседница агентства.
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россия, украина, вена, юлия жданова, владимир путин, политика
Россия, Украина, Вена, Юлия Жданова, Владимир Путин, Политика
Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат

Дипломат Жданова: Россия надеется на устранение первопричин конфликта на Украине

© Фото : МИД РФИ.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : МИД РФ
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Архивное фото
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта на Украине все еще возможно, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы надеемся, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта все еще возможно", - сказала Жданова.
Дипломат также указала, что западным оппонентам придется осознать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и развернуто изложенные в выступлении президента РФ Владимира Путина 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. "Чем дальше будут продолжаться попытки наших противников и их покровителей запугать наш народ при помощи акций устрашения, тем с более суровыми объективными условиями на земле им придется иметь дело", - заключила собеседница агентства.
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РоссияУкраинаВенаЮлия ЖдановаВладимир ПутинПолитика
 
 
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