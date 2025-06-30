https://ria.ru/20250630/rossija-2026186131.html

Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат

Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025

Россия надеется на устранение причин конфликта на Украине, заявила дипломат

Россия надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта на Украине все еще возможно, заявила в интервью РИА Новости новая... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:22:00+03:00

2025-06-30T01:22:00+03:00

2025-06-30T01:22:00+03:00

россия

украина

вена

юлия жданова

владимир путин

политика

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Россия надеется, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта на Украине все еще возможно, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Мы надеемся, что мирное урегулирование с обязательным устранением первопричин конфликта все еще возможно", - сказала Жданова. Дипломат также указала, что западным оппонентам придется осознать: цели, поставленные в начале специальной военной операции и развернуто изложенные в выступлении президента РФ Владимира Путина 14 июня 2024 года, будут достигнуты в любом случае. "Чем дальше будут продолжаться попытки наших противников и их покровителей запугать наш народ при помощи акций устрашения, тем с более суровыми объективными условиями на земле им придется иметь дело", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250621/konflikt-2024510297.html

россия

украина

вена

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, вена, юлия жданова, владимир путин, политика