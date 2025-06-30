https://ria.ru/20250630/rossija-2026184828.html

Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев - РИА Новости, 30.06.2025

Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T01:02:00+03:00

2025-06-30T01:02:00+03:00

2025-06-30T01:02:00+03:00

общество

россия

оренбургская область

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление, следует из постановления правительства. Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении ими границы России. В понедельник стартовал второй этап эксперимента, который продлится по 30 июня 2026 года. "Так, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, такие как экстренное лечение, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа. Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранцами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль. По словам правоохранителей, эта мера служит важным этапом в работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками. В свою очередь, цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.

https://ria.ru/20250623/inostrantsy--2024976285.html

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, оренбургская область, ирина волк, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)