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Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев - РИА Новости, 30.06.2025
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01:02 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rossija-2026184828.html
Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев
Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев - РИА Новости, 30.06.2025
Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев
Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T01:02:00+03:00
2025-06-30T01:02:00+03:00
общество
россия
оренбургская область
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление, следует из постановления правительства. Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении ими границы России. В понедельник стартовал второй этап эксперимента, который продлится по 30 июня 2026 года. "Так, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, такие как экстренное лечение, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа. Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранцами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль. По словам правоохранителей, эта мера служит важным этапом в работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками. В свою очередь, цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.
https://ria.ru/20250623/inostrantsy--2024976285.html
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общество, россия, оренбургская область, ирина волк, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Общество, Россия, Оренбургская область, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев

В России начался эксперимент по регистрации иностранцев на госгранице

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области
Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев на госгранице стартовал в России, теперь иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление, следует из постановления правительства.
Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрию при пересечении ими границы России. В понедельник стартовал второй этап эксперимента, который продлится по 30 июня 2026 года.
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"Так, с указанной даты для въезда в Россию в безвизовом порядке иностранным гражданам, в том числе законным представителям недееспособных или несовершеннолетних, будет необходимо не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию", - пояснила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В случаях наличия документально подтвержденных обстоятельств, требующих срочного въезда в Россию, такие как экстренное лечение, тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, указанное заявление можно заполнить не позднее чем за 4 часа.
Заполнить электронное заявление можно с использованием мобильного приложения RuID. Оно является аналогом портала Госуслуг, но предназначено для использования только иностранцами, где у них будет создаваться свой цифровой профиль.
По словам правоохранителей, эта мера служит важным этапом в работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками. В свою очередь, цифровой профиль иностранца облегчит приезжим из-за рубежа процедуру получения государственных услуг, в том числе по линии миграции, а также позволит заранее получить информацию о наличии возможных запретов на въезд в Россию.
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ОбществоРоссияОренбургская областьИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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