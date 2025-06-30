Рейтинг@Mail.ru
В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 30.06.2025 (обновлено: 12:51 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/revolyutsiya-2026276976.html
В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков
В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025
В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков
Москва не исключает, что в ходе протестов в Сербии используются технологии по провоцированию цветных революций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:49:00+03:00
2025-06-30T12:51:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
дмитрий песков
ивица дачич
москва
александр вучич
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026116500_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_f396f5103b64b5348996eed48a4d1cb5.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что в ходе протестов в Сербии используются технологии по провоцированию цветных революций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций", - сказал Песков журналистам. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html
сербия
белград (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-30T12:49
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026116500_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_57eafd5a053b1809e5508b55fe8c32e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), дмитрий песков, ивица дачич, москва, александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Дмитрий Песков, Ивица Дачич, Москва, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков

Песков не исключил использование технологий цветной революции в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicЗадержание протестующих в Белграде
Задержание протестующих в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Задержание протестующих в Белграде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что в ходе протестов в Сербии используются технологии по провоцированию цветных революций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций", - сказал Песков журналистам.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников.
Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Беспорядки в Белграде только чудом обошлись без жертв, заявил Вучич
29 июня, 14:30
 
В миреСербияБелград (город)Дмитрий ПесковИвица ДачичМоскваАлександр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала