https://ria.ru/20250630/revolyutsiya-2026276976.html

В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков

В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков - РИА Новости, 30.06.2025

В Сербии могут использоваться технологии цветной революции, заявил Песков

Москва не исключает, что в ходе протестов в Сербии используются технологии по провоцированию цветных революций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:49:00+03:00

2025-06-30T12:49:00+03:00

2025-06-30T12:51:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

дмитрий песков

ивица дачич

москва

александр вучич

беспорядки в белграде

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Москва не исключает, что в ходе протестов в Сербии используются технологии по провоцированию цветных революций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций", - сказал Песков журналистам. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. В воскресенье они добавили третье требование – об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших. МВД Сербии сообщило в субботу, что акция протеста в Белграде с требованием провести досрочные парламентские выборы собрала 36 тысяч участников. Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич.

https://ria.ru/20250629/serbiya-2026140013.html

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Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-30T12:49 true PT0M25S

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в мире, сербия, белград (город), дмитрий песков, ивица дачич, москва, александр вучич, беспорядки в белграде