https://ria.ru/20250630/rets-2026282821.html

РЭЦ отмечает двухлетие "Базы знаний экспортера"

РЭЦ отмечает двухлетие "Базы знаний экспортера" - РИА Новости, 30.06.2025

РЭЦ отмечает двухлетие "Базы знаний экспортера"

Ровно два года назад Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил "Базу знаний экспортера" — мультимедийную библиотеку, которая стала надежным... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:07:00+03:00

2025-06-30T13:07:00+03:00

2025-06-30T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ровно два года назад Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) запустил "Базу знаний экспортера" — мультимедийную библиотеку, которая стала надежным помощником для отечественных компаний, стремящихся успешно выйти на международные рынки, сообщает центр."За это время ресурс значительно вырос и приобрел широкую популярность среди предпринимателей по всей стране. "База знаний экспортера" уже содержит более 400 эксклюзивных материалов, включая свыше 100 текстовых публикаций и более 500 часов видеоконтента", - говорится в сообщении.Там добавляется, что все материалы структурированы по тематическим разделам, что облегчает поиск нужной информации. Уже более 6,3 тысячи уникальных компаний воспользовались ресурсом, а количество обращений к материалам превысило 15 тысяч.Как отмечают в РЭЦ, аудитория "Базы знаний" охватывает все регионы России — от крупных городов до отдалённых субъектов РФ. География запросов постоянно расширяется.За два года работы "База знаний" постоянно обновлялась и пополнялась. В числе последних нововведений — запуск рубрики "Интервью с Торгпредом", где эксперты делятся актуальными советами и опытом работы на зарубежных рынках. Также был разработан уникальный конструктор Incoterms, который помогает компаниям правильно выбрать базис поставки в международных контрактах с подробными пояснениями. Для удобства пользователей добавлен глоссарий терминов, объясняющий сложные понятия ВЭД простым и доступным языком.Интерфейс и навигация ресурса были также существенно улучшены, что делает поиск информации ещё более удобным и быстрым. В ближайших планах РЭЦ — расширение географии представленных стран, создание новых эксклюзивных материалов с участием Торгпредов, а также дальнейшая оптимизация платформы для максимального комфорта пользователей.Основные блоки "Базы знаний экспортера" включают: информация по странам: особенности ведения бизнеса в более чем 40 странах, включая законодательство, таможенные процедуры, культурные аспекты и деловую коммуникацию. Также блок - "в тренде": актуальные новости и аналитика по ключевым направлениям ВЭД (логистике, электронной торговле, сертификации, финансам и др.).Кроме того, блок "конструктор Incoterms": инструмент для выбора базиса поставки в международных контрактах и блок "глоссарий терминов": словарь ключевых понятий ВЭД для быстрого понимания профессиональной лексики."Наша цель — сделать "Базу знаний экспортера" максимально полезным и удобным инструментом для всех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. Мы продолжаем развивать платформу, чтобы помочь российским компаниям успешно выходить на международные рынки и укреплять позиции отечественного бизнеса в мире", — прокомментировал Директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Доступ к "Базе знаний экспортера" бесплатный и есть у каждого, кто зарегистрирован на сайте Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html

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