https://ria.ru/20250630/regiony-2026344327.html
Путин призвал создавать в новых регионах рабочие места
Путин призвал создавать в новых регионах рабочие места - РИА Новости, 30.06.2025
Путин призвал создавать в новых регионах рабочие места
Рабочие места с достойными заработными платами нужно создавать в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:47:00+03:00
2025-06-30T16:47:00+03:00
2025-06-30T17:00:00+03:00
общество
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рабочие места с достойными заработными платами нужно создавать в новых регионах России, заявил президент РФ Владимир Путин."К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей. Для этого потребуется построить заново или реконструировать объекты образования, культуры, здравоохранения, спорта, обеспечить развитие дорог, жилья и коммунального хозяйства, а также всей социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места с достойными заработными платами", - сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/uroven-2026342464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин
Путин призвал создавать в новых регионах рабочие места
Путин призвал создавать в новых регионах рабочие места с достойными зарплатами