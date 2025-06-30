https://ria.ru/20250630/regiony-2026342559.html

Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов

Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T16:44:00+03:00

2025-06-30T16:53:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

запорожская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме."Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объёме. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин во время совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/putin-2026345978.html

россия

запорожская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика