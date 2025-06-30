https://ria.ru/20250630/regiony-2026342559.html
Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов
Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T16:44:00+03:00
2025-06-30T16:53:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
запорожская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все задачи по развитию новых регионов РФ должны быть выполнены в полном объеме."Все обозначенные здесь задачи мы обязаны решить в полном объёме. К 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и, разумеется, по качеству жизни людей", - сказал Путин во время совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026345978.html
россия
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, запорожская область, луганская народная республика
Россия, Экономика, Владимир Путин, Запорожская область, Луганская Народная Республика
Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов
Путин призвал выполнить все задачи по развитию новых регионов в полном объеме