https://ria.ru/20250630/regiony-2026342354.html

Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах

Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025

Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах

Сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:43:00+03:00

2025-06-30T16:43:00+03:00

2025-06-30T16:51:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на всё это, уже многое сделано", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/putin-2026345281.html

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россия, владимир путин, общество