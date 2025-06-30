https://ria.ru/20250630/regiony-2026342354.html
Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах
Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах
Сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:43:00+03:00
2025-06-30T16:43:00+03:00
2025-06-30T16:51:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сложностей в сфере безопасности в новых регионах России остается достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на все известные сложности, а их достаточно, разумеется, в том числе и в сфере безопасности, непростую обстановку, несмотря на всё это, уже многое сделано", - сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026345281.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о сфере безопасности в новых регионах
Путин: сложностей в сфере безопасности в новых регионах остается достаточно