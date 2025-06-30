https://ria.ru/20250630/regiony-2026340912.html

Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин

Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025

Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин

Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:41:00+03:00

2025-06-30T16:41:00+03:00

2025-06-30T16:49:00+03:00

россия

донбасс

владимир путин

новороссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации. Смотрим, как реализуются конкретные ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/zhiteli-2026344851.html

россия

донбасс

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, владимир путин, новороссия