https://ria.ru/20250630/regiony-2026340912.html
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин
Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:41:00+03:00
2025-06-30T16:41:00+03:00
2025-06-30T16:49:00+03:00
россия
донбасс
владимир путин
новороссия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации. Смотрим, как реализуются конкретные ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
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россия, донбасс, владимир путин, новороссия
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Новороссия
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин
Путин: власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России