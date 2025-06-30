Рейтинг@Mail.ru
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 30.06.2025 (обновлено: 16:49 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/regiony-2026340912.html
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин
Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:41:00+03:00
2025-06-30T16:49:00+03:00
россия
донбасс
владимир путин
новороссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин."Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации. Смотрим, как реализуются конкретные ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/zhiteli-2026344851.html
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, владимир путин, новороссия
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Новороссия
Власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России, заявил Путин

Путин: власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти оценивают ситуацию в каждом новом регионе РФ, смотрят как реализуются ключевые проекты, заявил президент России Владимир Путин.
"Вместе с коллегами из правительства, региональных команд оцениваем ситуацию в каждом из этих субъектов Российской Федерации. Смотрим, как реализуются конкретные ключевые проекты, направленные на создание новых рабочих мест, на повышение качества жизни людей, как в целом налажена координация действий органов государственной власти, госкорпораций, бизнеса, как налажена шефская помощь Донбассу и Новороссии со стороны других наших регионов и городов", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов
Вчера, 16:49
 
РоссияДонбассВладимир ПутинНовороссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала