https://ria.ru/20250630/regiony-2026287960.html
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:22:00+03:00
2025-06-30T13:22:00+03:00
2025-06-30T13:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - отметил он, говоря о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024676134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов
Песков назвал планы властей по развитию новых регионов амбициозными