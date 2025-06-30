https://ria.ru/20250630/regiony-2026287960.html

В Кремле оценили планы по развитию новых регионов

В Кремле оценили планы по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

В Кремле оценили планы по развитию новых регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:22:00+03:00

2025-06-30T13:22:00+03:00

2025-06-30T13:24:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - отметил он, говоря о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.

https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024676134.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, общество