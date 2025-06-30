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В Кремле оценили планы по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
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13:22 30.06.2025 (обновлено: 13:24 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/regiony-2026287960.html
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:22:00+03:00
2025-06-30T13:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - отметил он, говоря о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле оценили планы по развитию новых регионов

Песков назвал планы властей по развитию новых регионов амбициозными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал амбициозными планы властей РФ по социально-экономическому развитию новых регионов.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
"Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, и масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - отметил он, говоря о социально-экономическом развитии новых регионов РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 08:00
 
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