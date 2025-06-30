https://ria.ru/20250630/rebenok-2026404065.html

Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля

Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля - РИА Новости, 30.06.2025

Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля

Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T23:13:00+03:00

2025-06-30T23:13:00+03:00

2025-06-30T23:13:00+03:00

севастополь

москва

нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля

россия

республика крым

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011148825_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_611a3517c3887ece6b2e524f8c2f5ef1.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля. "Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в Клинику доктора Рошаля", - говорится в сообщении. Как уточняет НИИ, 12-летний школьник получил тяжелые травмы в результате падения в колодец в Крыму 18 июня. В понедельник он был доставлен бортом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для дальнейшего лечения. "Состояние тяжелое, ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию. Предстоит несколько оперативных вмешательств по поводу нескольких сложных переломов", - отметил главный врач Клиники доктора Рошаля Семен Мещеряков, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250624/dagestan-2025151920.html

севастополь

москва

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, москва, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля, россия, республика крым, происшествия