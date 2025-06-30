https://ria.ru/20250630/rebenok-2026404065.html
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля - РИА Новости, 30.06.2025
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:13:00+03:00
2025-06-30T23:13:00+03:00
2025-06-30T23:13:00+03:00
севастополь
москва
нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля
россия
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011148825_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_611a3517c3887ece6b2e524f8c2f5ef1.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля. "Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в Клинику доктора Рошаля", - говорится в сообщении. Как уточняет НИИ, 12-летний школьник получил тяжелые травмы в результате падения в колодец в Крыму 18 июня. В понедельник он был доставлен бортом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для дальнейшего лечения. "Состояние тяжелое, ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию. Предстоит несколько оперативных вмешательств по поводу нескольких сложных переломов", - отметил главный врач Клиники доктора Рошаля Семен Мещеряков, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250624/dagestan-2025151920.html
севастополь
москва
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011148825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_24f8b41c76ca8486d25d3240da296df6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, москва, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля, россия, республика крым, происшествия
Севастополь, Москва, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида Рошаля, Россия, Республика Крым, Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
Ребенок, провалившийся в колодец в Севастополе, прибыл в клинику Рошаля в Москве