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Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля - РИА Новости, 30.06.2025
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23:13 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026404065.html
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля - РИА Новости, 30.06.2025
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля
Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T23:13:00+03:00
2025-06-30T23:13:00+03:00
севастополь
москва
нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля
россия
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля. "Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в Клинику доктора Рошаля", - говорится в сообщении. Как уточняет НИИ, 12-летний школьник получил тяжелые травмы в результате падения в колодец в Крыму 18 июня. В понедельник он был доставлен бортом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для дальнейшего лечения. "Состояние тяжелое, ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию. Предстоит несколько оперативных вмешательств по поводу нескольких сложных переломов", - отметил главный врач Клиники доктора Рошаля Семен Мещеряков, чьи слова приводятся в сообщении.
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севастополь
москва
россия
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севастополь, москва, нии неотложной детской хирургии и травматологии по руководством леонида рошаля, россия, республика крым, происшествия
Севастополь, Москва, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида Рошаля, Россия, Республика Крым, Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Севастополе, доставили в клинику Рошаля

Ребенок, провалившийся в колодец в Севастополе, прибыл в клинику Рошаля в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДетский клинический центр им. Л. М. Рошаля
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в клинику доктора Рошаля в Москве, сообщает в Telegram-канале НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - Клиники доктора Рошаля.
"Ребенок, провалившийся в 17-метровый колодец в Севастополе, переведен в Клинику доктора Рошаля", - говорится в сообщении.
Как уточняет НИИ, 12-летний школьник получил тяжелые травмы в результате падения в колодец в Крыму 18 июня. В понедельник он был доставлен бортом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для дальнейшего лечения.
"Состояние тяжелое, ребенок госпитализирован для наблюдения в реанимацию. Предстоит несколько оперативных вмешательств по поводу нескольких сложных переломов", - отметил главный врач Клиники доктора Рошаля Семен Мещеряков, чьи слова приводятся в сообщении.
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СевастопольМоскваНИИ неотложной детской хирургии и травматологии по руководством Леонида РошаляРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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