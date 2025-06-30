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Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025
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17:19 30.06.2025 (обновлено: 18:35 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026357587.html
Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево
Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025
Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево
Мальчик, пострадавший в Шереметьево, начал дышать сам на высоком потоке кислорода, он уже может двигать руками и ногами, сообщила главный врач Детского... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:19:00+03:00
2025-06-30T18:35:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Шереметьево, начал дышать сам на высоком потоке кислорода, он уже может двигать руками и ногами, сообщила главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.&quot;Мы ребенка экстубировали, то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода, на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами, он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Получает он всю необходимую базисную терапию, потихонечку начнем кормить&quot;, — отметила Шаповаленко, слова которой приводятся в Telegram-канале центра.Двадцать третьего июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии доставили в Центр имени Рошаля.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник признал вину и раскаялся. Ранее он состоял на учете из-за шизофрении.Мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира.
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происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт)
Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал дышать сам на высоком потоке кислорода

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Шереметьево, начал дышать сам на высоком потоке кислорода, он уже может двигать руками и ногами, сообщила главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
«

"Мы ребенка экстубировали, то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода, на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами, он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Получает он всю необходимую базисную терапию, потихонечку начнем кормить", — отметила Шаповаленко, слова которой приводятся в Telegram-канале центра.

Двадцать третьего июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии доставили в Центр имени Рошаля.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник признал вину и раскаялся. Ранее он состоял на учете из-за шизофрении.
Мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира.
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