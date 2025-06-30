https://ria.ru/20250630/rebenok-2026357587.html

Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево

Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025

Врачи сообщили об улучшении состояния ребенка, пострадавшего в Шереметьево

Мальчик, пострадавший в Шереметьево, начал дышать сам на высоком потоке кислорода, он уже может двигать руками и ногами, сообщила главный врач Детского... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:19:00+03:00

2025-06-30T17:19:00+03:00

2025-06-30T18:35:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мальчик, пострадавший в Шереметьево, начал дышать сам на высоком потоке кислорода, он уже может двигать руками и ногами, сообщила главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко."Мы ребенка экстубировали, то есть сейчас мальчик дышит сам на высоком потоке кислорода, на поддержке кислорода. Он двигает руками и ногами, он фиксирует взгляд, он папу узнает. Мы никуда не спешим, никуда не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать. Получает он всю необходимую базисную терапию, потихонечку начнем кормить", — отметила Шаповаленко, слова которой приводятся в Telegram-канале центра.Двадцать третьего июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика в стабильно тяжелом состоянии доставили в Центр имени Рошаля.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Злоумышленник признал вину и раскаялся. Ранее он состоял на учете из-за шизофрении.Мужчина прибыл в Россию рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)