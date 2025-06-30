https://ria.ru/20250630/rebenok-2026296350.html

В Саратовской области после отравления умер второй ребенок

В Саратовской области после отравления умер второй ребенок - РИА Новости, 30.06.2025

В Саратовской области после отравления умер второй ребенок

Второй ребенок, госпитализированный с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, скончался, третий ребенок остается в больнице в тяжелом... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:00:00+03:00

2025-06-30T14:00:00+03:00

2025-06-30T14:00:00+03:00

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САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Второй ребенок, госпитализированный с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, скончался, третий ребенок остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в областном минздраве. Ранее следствие сообщило, что 26 июня трое детей были госпитализированы с признаками отравления из дома, из них один мальчик находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался, другие мальчик и девочка оставались в больнице. По данным прокуратуры, инцидент произошел в райцентре Ровное. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). "Да, скончался (второй ребенок). Состояние третьего ребенка тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказали в минздраве.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html

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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия