https://ria.ru/20250630/rebenok-2026267473.html

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025

В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево

Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в минздраве Московской РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:28:00+03:00

2025-06-30T12:28:00+03:00

2025-06-30T12:34:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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ирина волк

каир (город)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области."Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии. Отмечается положительная динамика. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта " Шереметьево " в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250628/malchik-2026010842.html

московская область (подмосковье)

россия

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шереметьево (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, ирина волк, каир (город), следственный комитет россии (ск рф)