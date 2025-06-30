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В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025
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12:28 30.06.2025 (обновлено: 12:34 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026267473.html
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево - РИА Новости, 30.06.2025
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево
Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в минздраве Московской РИА Новости, 30.06.2025
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2025-06-30T12:34:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
россия
ирина волк
каир (город)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области."Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии. Отмечается положительная динамика. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта " Шереметьево " в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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московская область (подмосковье)
россия
каир (город)
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шереметьево (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия, ирина волк, каир (город), следственный комитет россии (ск рф)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Россия, Ирина Волк, Каир (город), Следственный комитет России (СК РФ)
В Минздраве рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Шереметьево

Ребенок, пострадавший в Шереметьево, находится в тяжелом состоянии

© МВД РоссииМужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© МВД России
Мужчина, задержанный за нападение на ребенка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии, отмечается положительная динамика, сообщили РИА Новости в минздраве Московской области.
"Ребёнок, пострадавший в "Шереметьево", продолжает находиться в тяжёлом состоянии. Отмечается положительная динамика. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля продолжают делать всё возможное для его выздоровления", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта " Шереметьево " в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.
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Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоРоссияИрина ВолкКаир (город)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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