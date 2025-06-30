https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html

В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка

В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка - РИА Новости, 30.06.2025

В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка

Тело 12-летнего мальчика обнаружили после пожара в заброшенном здании в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T10:58:00+03:00

2025-06-30T10:58:00+03:00

2025-06-30T10:58:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика обнаружили после пожара в заброшенном здании в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК РФ. "29 июня 2025 года в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области после тушения пожара в заброшенном доме обнаружено тело мальчика 2013 года рождения", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и эксперта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям районной администрации, сообщает ведомство. По данным ряда СМИ, ребенок играл с другом в заброшенном здании. С собой они взяли бензин, чтобы разжечь печь. Канистра разлилась, бензин загорелся, и пламя перекинулось на одного из школьников.

https://ria.ru/20250613/pozhar-2022666438.html

https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район