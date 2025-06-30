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В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка - РИА Новости, 30.06.2025
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10:58 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rebenok-2026233194.html
В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка
В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка - РИА Новости, 30.06.2025
В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка
Тело 12-летнего мальчика обнаружили после пожара в заброшенном здании в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:58:00+03:00
2025-06-30T10:58:00+03:00
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика обнаружили после пожара в заброшенном здании в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК РФ. "29 июня 2025 года в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области после тушения пожара в заброшенном доме обнаружено тело мальчика 2013 года рождения", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и эксперта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям районной администрации, сообщает ведомство. По данным ряда СМИ, ребенок играл с другом в заброшенном здании. С собой они взяли бензин, чтобы разжечь печь. Канистра разлилась, бензин загорелся, и пламя перекинулось на одного из школьников.
https://ria.ru/20250613/pozhar-2022666438.html
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происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район
В Ленинградской области после пожара в заброшенном доме нашли тело ребенка

В поселке Перово после пожара в заброшенном доме нашли тело 12-летнего мальчика

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Тело 12-летнего мальчика обнаружили после пожара в заброшенном здании в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило региональное СУСК РФ.
"29 июня 2025 года в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области после тушения пожара в заброшенном доме обнаружено тело мальчика 2013 года рождения", - говорится в сообщении.
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и эксперта. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям районной администрации, сообщает ведомство.
По данным ряда СМИ, ребенок играл с другом в заброшенном здании. С собой они взяли бензин, чтобы разжечь печь. Канистра разлилась, бензин загорелся, и пламя перекинулось на одного из школьников.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВыборгский район
 
 
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