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В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО

В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО - РИА Новости, 30.06.2025

В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО

Следователи завершили расследование уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:37:00+03:00

2025-06-30T18:37:00+03:00

2025-06-30T18:37:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. "Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на побег из следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захвате заложников и преступлениях террористической направленности", - говорится в сообщении. Уточняется, что по делу проходят пять человек, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область