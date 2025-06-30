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В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО - РИА Новости, 30.06.2025
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18:37 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/rassledovanie-2026377412.html
В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО
В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО - РИА Новости, 30.06.2025
В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО
Следователи завершили расследование уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:37:00+03:00
2025-06-30T18:37:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области. "Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на побег из следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захвате заложников и преступлениях террористической направленности", - говорится в сообщении. Уточняется, что по делу проходят пять человек, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны. Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону завершили расследование захвата заложников в СИЗО

СК завершил расследование дела о захвате заложников в Ростовском СИЗО

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на побег из следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захвате заложников и преступлениях террористической направленности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по делу проходят пять человек, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям о покушении на побег из-под стражи, захвате заложников, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, участии в деятельности террористической организации, покушении на теракт и приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.
По данным следствия, в июне 2024 года фигуранты, находясь в СИЗО-1 в Ростове, самовольно покинули камеры и захватили в заложники двух сотрудников ГУФСИН. Еще четырем сотрудникам они нанесли телесные повреждения. Во время спецоперации пять злоумышленников, входивших в состав организованной группы, были ликвидированы, еще пять - задержаны.
Следователи установили, что фигуранты являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
27 июня, 09:08
 
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