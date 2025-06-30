https://ria.ru/20250630/pvo-2026182559.html
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.06.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T00:08:00+03:00
2025-06-30T00:08:00+03:00
2025-06-30T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ."С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Азовским морем