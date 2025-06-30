https://ria.ru/20250630/pvo-2026182559.html

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.06.2025

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T00:08:00+03:00

2025-06-30T00:08:00+03:00

2025-06-30T00:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ."С 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)