https://ria.ru/20250630/putin-2026357186.html

Путин оценил новый стадион в Мариуполе

Путин оценил новый стадион в Мариуполе - РИА Новости, 30.06.2025

Путин оценил новый стадион в Мариуполе

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что юные спортсмены из Мариуполя покажут лучший результат благодаря новым условиям. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:18:00+03:00

2025-06-30T17:18:00+03:00

2025-06-30T17:18:00+03:00

спорт

россия

мариуполь

первомайск

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что юные спортсмены из Мариуполя покажут лучший результат благодаря новым условиям. На совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ главе государства в режиме видеосвязи показали новый стадион "Западный", находящийся в Мариуполе. "Никто не сомневается, что вы покажете наилучшие результаты, тем более есть возможность сейчас тренироваться на новой площадке, на такой хорошей", - сказал президент. Кроме того, в ходе открытия бассейна в Первомайске Путин назвал спортивную гимнастику красивым, но сложным видом спорта, а также пожелал успехов всей спортивной секции.

https://ria.ru/20250630/zhiteli-2026344851.html

россия

мариуполь

первомайск

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спорт, россия, мариуполь, первомайск, владимир путин