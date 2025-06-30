https://ria.ru/20250630/putin-2026345281.html

России нужно реализовать потенциал новых регионов, заявил Путин

России нужно реализовать потенциал новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2025

России нужно реализовать потенциал новых регионов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно в полной мере реализовать потенциал новых регионов РФ, укрепить их экономическую базу. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:49:00+03:00

2025-06-30T16:49:00+03:00

2025-06-30T17:02:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно в полной мере реализовать потенциал новых регионов РФ, укрепить их экономическую базу."Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов. Укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность", - сказал глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.Путин также подчеркнул, что "все ресурсы для этого есть".

https://ria.ru/20250630/putin-2026343987.html

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Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов 2025-06-30T16:49 true PT1M05S

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россия, экономика, владимир путин