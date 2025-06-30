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Путин оценил экономические возможности в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
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16:46 30.06.2025 (обновлено: 17:12 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/putin-2026343987.html
Путин оценил экономические возможности в новых регионах
Путин оценил экономические возможности в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин оценил экономические возможности в новых регионах
Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донбасса и Новороссии являются огромными, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:46:00+03:00
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донбасс
новороссия
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донбасса и Новороссии являются огромными, заявил президент России Владимир Путин."Еще раз хотел бы повторить: промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, они очень большие, огромные. Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие, именно блестящие научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
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Путин об экономических возможностях новых регионов
Путин об экономических возможностях новых регионов.
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донбасс, новороссия, россия, владимир путин, экономика
Донбасс, Новороссия, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил экономические возможности в новых регионах

Путин назвал экономические возможности в новых регионах огромными

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Промышленные, аграрные, логистические и экономические возможности Донбасса и Новороссии являются огромными, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще раз хотел бы повторить: промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, они очень большие, огромные. Они вносили значимый вклад в развитие всей нашей страны и в дореволюционный период, и в советское время. Здесь формировались блестящие, именно блестящие научные, профессиональные школы. Работали высококвалифицированные специалисты", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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ДонбассНовороссияРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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