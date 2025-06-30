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Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
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16:45 30.06.2025 (обновлено: 17:14 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/putin-2026343181.html
Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
Российские власти планируют восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:45:00+03:00
2025-06-30T17:14:00+03:00
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти планируют восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин."В планах восстановить еще более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. А значит, довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России. То есть здесь будет обеспечен выход на общероссийский показатель", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
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донбасс, россия, новороссия, владимир путин
Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин
Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

Путин: на Донбассе в Новороссии восстановят еще 9,6 тысяч километров дорог

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти планируют восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин.
"В планах восстановить еще более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. А значит, довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России. То есть здесь будет обеспечен выход на общероссийский показатель", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Путин принял участие в открытии социальных объектов в новых регионах
Вчера, 17:07
 
ДонбассРоссияНовороссияВладимир Путин
 
 
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