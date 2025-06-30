https://ria.ru/20250630/putin-2026343181.html

Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах - РИА Новости, 30.06.2025

Путин рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

Российские власти планируют восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:45:00+03:00

2025-06-30T16:45:00+03:00

2025-06-30T17:14:00+03:00

донбасс

россия

новороссия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские власти планируют восстановить еще 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин."В планах восстановить еще более 9,6 тысячи километров дорог в Донбассе и Новороссии. А значит, довести до 60% долю региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативному состоянию в России. То есть здесь будет обеспечен выход на общероссийский показатель", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html

донбасс

россия

новороссия

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2025

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донбасс, россия, новороссия, владимир путин