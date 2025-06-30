https://ria.ru/20250630/putin-2026341746.html

Путин рассказал о работе по развитию новых регионов

Путин рассказал о работе по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин рассказал о работе по развитию новых регионов

В работе по развитию новых регионов участвуют 82 субъекта России, 41 федеральное ведомство, а также 26 государственных компаний, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:42:00+03:00

2025-06-30T16:42:00+03:00

2025-06-30T16:52:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В работе по развитию новых регионов участвуют 82 субъекта России, 41 федеральное ведомство, а также 26 государственных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом это 41 федеральное ведомство, 26 госкомпаний и 82 региона-шефа", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ, говоря об участниках проводимой работы.

https://ria.ru/20250630/putin-2026345281.html

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россия, владимир путин