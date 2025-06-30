https://ria.ru/20250630/putin-2026341000.html
Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов
Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов РФ предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:41:00+03:00
2025-06-30T16:41:00+03:00
2025-06-30T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов РФ предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия."Сегодня ещё раз все эти вопросы отработаем с учетом самых последний оперативных данных, поступающих с места. Сверим подходы, посмотрим, где нужны дополнительные усилия", - сказал Путин во время совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html
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россия, владимир путин, донбасс, новороссия
Россия, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия
Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов
Путин на совещании по новым регионам предложил обсудить усилия по их развитию