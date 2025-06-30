https://ria.ru/20250630/putin-2026341000.html

Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов

Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин предложил обсудить усилия по развитию новых регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов РФ предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:41:00+03:00

2025-06-30T16:41:00+03:00

2025-06-30T17:15:00+03:00

россия

владимир путин

донбасс

новороссия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов РФ предложил сверить подходы и обсудить возможные дополнительные усилия."Сегодня ещё раз все эти вопросы отработаем с учетом самых последний оперативных данных, поступающих с места. Сверим подходы, посмотрим, где нужны дополнительные усилия", - сказал Путин во время совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250630/putin-2026353297.html

россия

донбасс

новороссия

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2025

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россия, владимир путин, донбасс, новороссия