https://ria.ru/20250630/putin-2026291588.html
Путин проводит совещание по развитию новых регионов. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по развитию новых регионов. Прямая трансляция - РИА Новости, 30.06.2025
Путин проводит совещание по развитию новых регионов. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:42:00+03:00
2025-06-30T16:42:00+03:00
2025-06-30T16:42:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов.
россия
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РИА Новости
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4.7
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Путин на совещании по развитию новых регионов
Путин на совещании по развитию новых регионов
2025-06-30T16:42
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию новых регионов. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов.
2025-06-30T16:42
true
PT47M29S
Путин проводит совещание по развитию новых регионов. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов.