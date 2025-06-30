Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Они не конкуренты раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду, но в этих городах точно есть что посмотреть, задержавшись на пару часов или полдня. Что не пропустить в Солнечногорске, Клину, Дмитрове, Серпухове — в материале РИА Новости.КлинДо Москвы — 67 километров. Два главных музея: Петра Ильича Чайковского и новогодней игрушки "Клинское подворье".Летом любоваться елочными украшениями можно без толпы (в ноябре или декабре такой возможности не будет). "Новый год — круглый год!" — таков девиз музея. В 12 залах представлены украшенные елки, игрушки разных эпох — и не только из стекла, но и из картона, фарфора, бумаги, фольги. В витринах — старинные шары, звезды, птицы, плоские картонажные фигурки, которые раньше посылали родственникам в почтовых конвертах с пожеланиями. Деды морозы и снегурочки тоже есть. Представлены и тематические наборы — к примеру, к 23 февраля или к юбилею полета в космос.Еще в Клину Чайковский написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица", операм "Иоланта" и "Пиковая дама". Петр Ильич арендовал дом, который потом выкупил его брат Модест, он сохранил вещи и ноты композитора, его рояль, кровать, другую мебель.Сейчас тут не только музей. Рядом — концертный зал, где проводится фестиваль искусств имени Чайковского. Вокруг ухоженный парк, в центре которого памятник мастеру.В 2007-м Клин отметил 700-летний юбилей. Многие годы город развивался благодаря тракту, проложенному между двумя столицами после строительства Санкт-Петербурга. Тут была крупная ямская станция, купеческие лавки, трактиры. Об этом напоминают Торговые ряды — главная архитектурная достопримечательность центра города. Сейчас там магазины.Рядом с торговыми рядами — Троицкий собор, построенный в XIX веке, внешне больше похожий на Дом культуры, а также храм Воскресения Христова. Его иконостас изготовлен из местной керамики. Не пропустите!СолнечногорскОт столицы — 75 километров. Летом сперва отправляйтесь на центральный городской пляж на озере Сенеж. Тут симпатичная набережная, есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал. Можно искупаться или провести время у воды.Сам Солнечногорск несколько веков был первой ямской станцией на пути в Северную столицу. В городе сохранился Путевой дворец, сейчас там музейно-выставочный центр. В его стенах — предметы быта местных дворян, купцов и крестьян, есть ямщицкие сани, старинные чемоданы, походные вещи.Неподалеку от Солнечногорска две красивые усадьбы. В Середниково проводил каникулы юный Михаил Лермонтов, гостили Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов.Усадьба Шахматово принадлежала деду Александра Блока Андрею Бекетову. Ребенком поэт часто здесь гостил.Обе усадьбы ухоженные, там можно погулять и посетить музеи, рассказывающие о жизни и быте обитателей этих мест.ДмитровОколо 80 километров от Москвы. Город основан в 1154 году Юрием Долгоруким как пограничная крепость на месте славянских деревень и назван в честь его сына — Всеволода Большое Гнездо, получившего при крещении имя Дмитрий.Главный туробъект — крепость XII века. Сохранились красивый Успенский собор, остатки земляного рва, средневекового крепостного вала. Оттуда открывается панорамный вид на исторический центр с дворянскими и купеческими особняками, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века и улицу Кропоткинскую. Она пешеходная, такой местный Арбат с необычными скульптурами — замершими во времени фигурами горожан XVIII века.В десяти минутах езды от города находится одна из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с памятником советскому солдату, 13-метровой бронзовой фигурой на 15-метровом пьедестале.Еще вокруг Дмитрова много ферм, где можно понаблюдать за страусами, хаски, лошадьми, альпаками.СерпуховЧуть больше ста километров от столицы. Этот город на юге области упомянут впервые в 1336 году, долгое время он был форпостом Московского княжества.При Петре I он стал превращаться в важный торговый и ремесленный центр: тут были полотняные, суконные, шелковые мануфактуры, кирпичные и кожевенные заводы.Название произошло от реки Серпейки (левого притока Нары), которая протекает по историческому центру.Обычно изучение Серпухова туристы начинают с Соборной горы, где расположен кремль. Из всех его построек сохранился лишь Троицкий собор с шатровой колокольней, фрагмент стены, часть Высоцкой башни. Рядом — смотровая площадка с панорамным видом на город.Центральная площадь носит имя Ленина, раньше называлась Торговой (там до сих пор сохранились торговые ряды XIX века). В трактирах подавали "позолоченный" чай — с коньяком и наливкой. Считалось, что напиток помогает делать переговоры проще.Рядом с памятником Ленину — жилой дом 1930 года постройки с часами, местные называют его Биг-Беном.Зайдите в Музей барина, чтобы познакомиться с бытом зажиточных крестьян. А еще в музей кукол: там коллекция антикварных и интерьерных клоунов, арлекинов и красавиц в нарядных платьях.В Историко-художественном музее можно полюбоваться внушительной для небольшого города коллекцией живописи — работами Айвазовского, Левитана, Васнецова, Верещагина, Рериха. Экспозиция находится в бывшем особняке купчихи Мараевой, который еще называют Малой Третьяковкой.Сейчас здесь громкая выставка: "Море великих. От Айвазовского до Кандинского" — более 70 живописных полотен из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и частных коллекций. Работы русских мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других маринистов и пейзажистов представлены в современном пространстве "Каретный сарай".Лето — идеальное время для прогулки по набережной в месте слияния Оки и Нары. На деревянных настилах — кафе, качели, спортивные площадки, рядом пляж.
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Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Московская область (Подмосковье), отдых в России, Достопримечательности, Клин, Солнечногорск, Дмитров, Серпухов, Москва, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать
Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Они не конкуренты раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду, но в этих городах точно есть что посмотреть, задержавшись на пару часов или полдня. Что не пропустить в Солнечногорске, Клину, Дмитрове, Серпухове — в материале РИА Новости.
Клин
До Москвы — 67 километров. Два главных музея: Петра Ильича Чайковского и новогодней игрушки "Клинское подворье".
Клин. Летом в центре фонтана стоит девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
Летом любоваться елочными украшениями можно без толпы (в ноябре или декабре такой возможности не будет). "Новый год — круглый год!" — таков девиз музея. В 12 залах представлены украшенные елки, игрушки разных эпох — и не только из стекла, но и из картона, фарфора, бумаги, фольги. В витринах — старинные шары, звезды, птицы, плоские картонажные фигурки, которые раньше посылали родственникам в почтовых конвертах с пожеланиями. Деды морозы и снегурочки тоже есть. Представлены и тематические наборы — к примеру, к 23 февраля или к юбилею полета в космос.
Еще в Клину Чайковский написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица", операм "Иоланта" и "Пиковая дама". Петр Ильич арендовал дом, который потом выкупил его брат Модест, он сохранил вещи и ноты композитора, его рояль, кровать, другую мебель.
Сейчас тут не только музей. Рядом — концертный зал, где проводится фестиваль искусств имени Чайковского. Вокруг ухоженный парк, в центре которого памятник мастеру.
В 2007-м Клин отметил 700-летний юбилей. Многие годы город развивался благодаря тракту, проложенному между двумя столицами после строительства Санкт-Петербурга. Тут была крупная ямская станция, купеческие лавки, трактиры. Об этом напоминают Торговые ряды — главная архитектурная достопримечательность центра города. Сейчас там магазины.
Рядом с торговыми рядами — Троицкий собор, построенный в XIX веке, внешне больше похожий на Дом культуры, а также храм Воскресения Христова. Его иконостас изготовлен из местной керамики. Не пропустите!
Солнечногорск
От столицы — 75 километров. Летом сперва отправляйтесь на центральный городской пляж на озере Сенеж. Тут симпатичная набережная, есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал. Можно искупаться или провести время у воды.
Сам Солнечногорск несколько веков был первой ямской станцией на пути в Северную столицу. В городе сохранился Путевой дворец, сейчас там музейно-выставочный центр. В его стенах — предметы быта местных дворян, купцов и крестьян, есть ямщицкие сани, старинные чемоданы, походные вещи.
Усадьба Шахматово принадлежала деду Александра Блока Андрею Бекетову. Ребенком поэт часто здесь гостил.
Обе усадьбы ухоженные, там можно погулять и посетить музеи, рассказывающие о жизни и быте обитателей этих мест.
Дмитров
Около 80 километров от Москвы. Город основан в 1154 году Юрием Долгоруким как пограничная крепость на месте славянских деревень и назван в честь его сына — Всеволода Большое Гнездо, получившего при крещении имя Дмитрий.
Главный туробъект — крепость XII века. Сохранились красивый Успенский собор, остатки земляного рва, средневекового крепостного вала. Оттуда открывается панорамный вид на исторический центр с дворянскими и купеческими особняками, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века и улицу Кропоткинскую. Она пешеходная, такой местный Арбат с необычными скульптурами — замершими во времени фигурами горожан XVIII века.
В десяти минутах езды от города находится одна из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с памятником советскому солдату, 13-метровой бронзовой фигурой на 15-метровом пьедестале.
Еще вокруг Дмитрова много ферм, где можно понаблюдать за страусами, хаски, лошадьми, альпаками.
Серпухов
Чуть больше ста километров от столицы. Этот город на юге области упомянут впервые в 1336 году, долгое время он был форпостом Московского княжества.
Обычно изучение Серпухова туристы начинают с Соборной горы, где расположен кремль. Из всех его построек сохранился лишь Троицкий собор с шатровой колокольней, фрагмент стены, часть Высоцкой башни. Рядом — смотровая площадка с панорамным видом на город.
Центральная площадь носит имя Ленина, раньше называлась Торговой (там до сих пор сохранились торговые ряды XIX века). В трактирах подавали "позолоченный" чай — с коньяком и наливкой. Считалось, что напиток помогает делать переговоры проще.
Рядом с памятником Ленину — жилой дом 1930 года постройки с часами, местные называют его Биг-Беном.
Зайдите в Музей барина, чтобы познакомиться с бытом зажиточных крестьян. А еще в музей кукол: там коллекция антикварных и интерьерных клоунов, арлекинов и красавиц в нарядных платьях.
В Историко-художественном музее можно полюбоваться внушительной для небольшого города коллекцией живописи — работами Айвазовского, Левитана, Васнецова, Верещагина, Рериха. Экспозиция находится в бывшем особняке купчихи Мараевой, который еще называют Малой Третьяковкой.
Выставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского"
Сейчас здесь громкая выставка: "Море великих. От Айвазовского до Кандинского" — более 70 живописных полотен из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и частных коллекций. Работы русских мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других маринистов и пейзажистов представлены в современном пространстве "Каретный сарай".
Лето — идеальное время для прогулки по набережной в месте слияния Оки и Нары. На деревянных настилах — кафе, качели, спортивные площадки, рядом пляж.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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