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Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья - РИА Новости, 30.06.2025
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Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья
Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья - РИА Новости, 30.06.2025
Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья
Они не конкуренты раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду, но в этих городах точно есть что посмотреть, задержавшись на пару часов или полдня. Что не... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Они не конкуренты раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду, но в этих городах точно есть что посмотреть, задержавшись на пару часов или полдня. Что не пропустить в Солнечногорске, Клину, Дмитрове, Серпухове — в материале РИА Новости.КлинДо Москвы — 67 километров. Два главных музея: Петра Ильича Чайковского и новогодней игрушки "Клинское подворье".Летом любоваться елочными украшениями можно без толпы (в ноябре или декабре такой возможности не будет). "Новый год — круглый год!" — таков девиз музея. В 12 залах представлены украшенные елки, игрушки разных эпох — и не только из стекла, но и из картона, фарфора, бумаги, фольги. В витринах — старинные шары, звезды, птицы, плоские картонажные фигурки, которые раньше посылали родственникам в почтовых конвертах с пожеланиями. Деды морозы и снегурочки тоже есть. Представлены и тематические наборы — к примеру, к 23 февраля или к юбилею полета в космос.Еще в Клину Чайковский написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица", операм "Иоланта" и "Пиковая дама". Петр Ильич арендовал дом, который потом выкупил его брат Модест, он сохранил вещи и ноты композитора, его рояль, кровать, другую мебель.Сейчас тут не только музей. Рядом — концертный зал, где проводится фестиваль искусств имени Чайковского. Вокруг ухоженный парк, в центре которого памятник мастеру.В 2007-м Клин отметил 700-летний юбилей. Многие годы город развивался благодаря тракту, проложенному между двумя столицами после строительства Санкт-Петербурга. Тут была крупная ямская станция, купеческие лавки, трактиры. Об этом напоминают Торговые ряды — главная архитектурная достопримечательность центра города. Сейчас там магазины.Рядом с торговыми рядами — Троицкий собор, построенный в XIX веке, внешне больше похожий на Дом культуры, а также храм Воскресения Христова. Его иконостас изготовлен из местной керамики. Не пропустите!СолнечногорскОт столицы — 75 километров. Летом сперва отправляйтесь на центральный городской пляж на озере Сенеж. Тут симпатичная набережная, есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал. Можно искупаться или провести время у воды.Сам Солнечногорск несколько веков был первой ямской станцией на пути в Северную столицу. В городе сохранился Путевой дворец, сейчас там музейно-выставочный центр. В его стенах — предметы быта местных дворян, купцов и крестьян, есть ямщицкие сани, старинные чемоданы, походные вещи.Неподалеку от Солнечногорска две красивые усадьбы. В Середниково проводил каникулы юный Михаил Лермонтов, гостили Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов.Усадьба Шахматово принадлежала деду Александра Блока Андрею Бекетову. Ребенком поэт часто здесь гостил.Обе усадьбы ухоженные, там можно погулять и посетить музеи, рассказывающие о жизни и быте обитателей этих мест.ДмитровОколо 80 километров от Москвы. Город основан в 1154 году Юрием Долгоруким как пограничная крепость на месте славянских деревень и назван в честь его сына — Всеволода Большое Гнездо, получившего при крещении имя Дмитрий.Главный туробъект — крепость XII века. Сохранились красивый Успенский собор, остатки земляного рва, средневекового крепостного вала. Оттуда открывается панорамный вид на исторический центр с дворянскими и купеческими особняками, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века и улицу Кропоткинскую. Она пешеходная, такой местный Арбат с необычными скульптурами — замершими во времени фигурами горожан XVIII века.В десяти минутах езды от города находится одна из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с памятником советскому солдату, 13-метровой бронзовой фигурой на 15-метровом пьедестале.Еще вокруг Дмитрова много ферм, где можно понаблюдать за страусами, хаски, лошадьми, альпаками.СерпуховЧуть больше ста километров от столицы. Этот город на юге области упомянут впервые в 1336 году, долгое время он был форпостом Московского княжества.При Петре I он стал превращаться в важный торговый и ремесленный центр: тут были полотняные, суконные, шелковые мануфактуры, кирпичные и кожевенные заводы.Название произошло от реки Серпейки (левого притока Нары), которая протекает по историческому центру.Обычно изучение Серпухова туристы начинают с Соборной горы, где расположен кремль. Из всех его построек сохранился лишь Троицкий собор с шатровой колокольней, фрагмент стены, часть Высоцкой башни. Рядом — смотровая площадка с панорамным видом на город.Центральная площадь носит имя Ленина, раньше называлась Торговой (там до сих пор сохранились торговые ряды XIX века). В трактирах подавали "позолоченный" чай — с коньяком и наливкой. Считалось, что напиток помогает делать переговоры проще.Рядом с памятником Ленину — жилой дом 1930 года постройки с часами, местные называют его Биг-Беном.Зайдите в Музей барина, чтобы познакомиться с бытом зажиточных крестьян. А еще в музей кукол: там коллекция антикварных и интерьерных клоунов, арлекинов и красавиц в нарядных платьях.В Историко-художественном музее можно полюбоваться внушительной для небольшого города коллекцией живописи — работами Айвазовского, Левитана, Васнецова, Верещагина, Рериха. Экспозиция находится в бывшем особняке купчихи Мараевой, который еще называют Малой Третьяковкой.Сейчас здесь громкая выставка: "Море великих. От Айвазовского до Кандинского" — более 70 живописных полотен из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и частных коллекций. Работы русских мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других маринистов и пейзажистов представлены в современном пространстве "Каретный сарай".Лето — идеальное время для прогулки по набережной в месте слияния Оки и Нары. На деревянных настилах — кафе, качели, спортивные площадки, рядом пляж.
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Мария Селиванова
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туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, московская область (подмосковье), отдых в россии, достопримечательности, клин, солнечногорск, дмитров, серпухов, москва, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Московская область (Подмосковье), отдых в России, Достопримечательности, Клин, Солнечногорск, Дмитров, Серпухов, Москва, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные, куда поехать

Не проезжайте мимо! Интересные нетуристические города Подмосковья

© Getty Images / Milos DimicМолодые люди во время путешествия
Молодые люди во время путешествия - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Getty Images / Milos Dimic
Молодые люди во время путешествия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Они не конкуренты раскрученным Коломне или Сергиеву Посаду, но в этих городах точно есть что посмотреть, задержавшись на пару часов или полдня. Что не пропустить в Солнечногорске, Клину, Дмитрове, Серпухове — в материале РИА Новости.

Клин

До Москвы — 67 километров. Два главных музея: Петра Ильича Чайковского и новогодней игрушки "Клинское подворье".
© РИА Новости / Мария СеливановаКлин. Летом в центре фонтана стоит девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
Клин. Летом в центре фонтана стоит Девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Клин. Летом в центре фонтана стоит девочка с лукошком грибов, которую местные жители называют Аленушкой
Летом любоваться елочными украшениями можно без толпы (в ноябре или декабре такой возможности не будет). "Новый год — круглый год!" — таков девиз музея. В 12 залах представлены украшенные елки, игрушки разных эпох — и не только из стекла, но и из картона, фарфора, бумаги, фольги. В витринах — старинные шары, звезды, птицы, плоские картонажные фигурки, которые раньше посылали родственникам в почтовых конвертах с пожеланиями. Деды морозы и снегурочки тоже есть. Представлены и тематические наборы — к примеру, к 23 февраля или к юбилею полета в космос.
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елки в музее елочной игрушки

Клин. Елки в музее елочной игрушки

Клин. Елки в музее елочной игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудник ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в цехе росписи елочных игрушек

Сотрудник ОАО Елочка в городе Клин Московской области работает в цехе росписи елочных игрушек

Сотрудник ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в цехе росписи елочных игрушек

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Сотрудница ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в стеклодувном цехе

Сотрудница ОАО Елочка в городе Клин Московской области работает в стеклодувном цехе

Сотрудница ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в стеклодувном цехе

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 10
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Новогодние украшения, изготовленные в ОАО "Елочка". Клин, Московская область

Елочные украшения, изготовленные на ОАО Елочка в городе Клин Московской области

Новогодние украшения, изготовленные в ОАО "Елочка". Клин, Московская область

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Картонажные елочные игрушки

Клин. Картонажные елочные игрушки

Клин. Картонажные елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Коллекция дедов морозов в музее елочной игрушки

Клин. Коллекция Дедов Морозов в Музее елочной игрушки

Клин. Коллекция дедов морозов в музее елочной игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елочные игрушки в наборе

Клин. Елочные игрушки в наборе

Клин. Елочные игрушки в наборе

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10
© РИА Новости / Мария Селиванова

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10

Клин. Новогодние открытки и елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 10

Клин. Елки в музее елочной игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 10

Клин. Новогодние украшения — стеклянные ложки, самовары

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 10

Сотрудник ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в цехе росписи елочных игрушек

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Сотрудница ОАО "Елочка" в Клину Московской области работает в стеклодувном цехе

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Новогодние украшения, изготовленные в ОАО "Елочка". Клин, Московская область

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Клин. Картонажные елочные игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 10

Клин. Коллекция дедов морозов в музее елочной игрушки

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 10

Клин. Елочные игрушки в наборе

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 10

Клин. Елки и елочные игрушки в музее

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 10
Еще в Клину Чайковский написал музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица", операм "Иоланта" и "Пиковая дама". Петр Ильич арендовал дом, который потом выкупил его брат Модест, он сохранил вещи и ноты композитора, его рояль, кровать, другую мебель.
© Public domain

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину

Музей-заповедник П.И.Чайковского в Клину

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину

© Public domain
1 из 6
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Памятник Чайковскому (Клин) (cropped)

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

Памятник П.И. Чайковскому, Клин

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Памятник Чайковскому (Клин) (cropped)
2 из 6
CC BY-SA 3.0 / SiefkinDR / Monument to Tchaikovsky near his garden at Klin

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

Памятник П.И. Чайковскому, Клин

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

CC BY-SA 3.0 / SiefkinDR / Monument to Tchaikovsky near his garden at Klin
3 из 6
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Church of the Dormition of the Theotokos, Klin, Moscow Obalst, Russia (cropped)Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Клин
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Клин
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Клин
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Church of the Dormition of the Theotokos, Klin, Moscow Obalst, Russia (cropped)
4 из 6
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Храм Ксении Петербургской (Клин) (cropped)Храм Ксении Петербургской, Клин
Храм Ксении Петербургской, Клин
Храм Ксении Петербургской, Клин
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Храм Ксении Петербургской (Клин) (cropped)
5 из 6
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Фонтан у гостиного двора (Клин) (cropped)Фонтан у торговых рядов, Клин
Фонтан у торговых рядов, Клин
Фонтан у торговых рядов, Клин
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Фонтан у гостиного двора (Клин) (cropped)
6 из 6

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину

© Public domain
1 из 6

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Памятник Чайковскому (Клин) (cropped)
2 из 6

Памятник П. И. Чайковскому, Клин

CC BY-SA 3.0 / SiefkinDR / Monument to Tchaikovsky near his garden at Klin
3 из 6
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Клин
CC BY-SA 4.0 / Ludvig14 / Church of the Dormition of the Theotokos, Klin, Moscow Obalst, Russia (cropped)
4 из 6
Храм Ксении Петербургской, Клин
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Храм Ксении Петербургской (Клин) (cropped)
5 из 6
Фонтан у торговых рядов, Клин
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Фонтан у гостиного двора (Клин) (cropped)
6 из 6
Сейчас тут не только музей. Рядом — концертный зал, где проводится фестиваль искусств имени Чайковского. Вокруг ухоженный парк, в центре которого памятник мастеру.
В 2007-м Клин отметил 700-летний юбилей. Многие годы город развивался благодаря тракту, проложенному между двумя столицами после строительства Санкт-Петербурга. Тут была крупная ямская станция, купеческие лавки, трактиры. Об этом напоминают Торговые ряды — главная архитектурная достопримечательность центра города. Сейчас там магазины.
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Гостиный двор 5 (Клин) (cropped)Торговые ряды, Клин
Торговые ряды, Клин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Георгий Долгопский / Гостиный двор 5 (Клин) (cropped)
Торговые ряды, Клин
Рядом с торговыми рядами — Троицкий собор, построенный в XIX веке, внешне больше похожий на Дом культуры, а также храм Воскресения Христова. Его иконостас изготовлен из местной керамики. Не пропустите!

Солнечногорск

От столицы — 75 километров. Летом сперва отправляйтесь на центральный городской пляж на озере Сенеж. Тут симпатичная набережная, есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал. Можно искупаться или провести время у воды.
© Getty Images / sergey egorovОзеро Сенеж
Озеро Сенеж - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Getty Images / sergey egorov
Озеро Сенеж
Сам Солнечногорск несколько веков был первой ямской станцией на пути в Северную столицу. В городе сохранился Путевой дворец, сейчас там музейно-выставочный центр. В его стенах — предметы быта местных дворян, купцов и крестьян, есть ямщицкие сани, старинные чемоданы, походные вещи.
© РИА Новости / Мария СеливановаМузейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Бытовые зарисовки
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Бытовые зарисовки
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Бытовые зарисовки
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаМузейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Крестьянская изба
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Крестьянская изба
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Крестьянская изба
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
CC BY 3.0 / Panchevstudio / SolnechnogorskСолнечногорск
Солнечногорск
Солнечногорск
CC BY 3.0 / Panchevstudio / Solnechnogorsk
3 из 8
CC BY 3.0 / Panchevstudio / SolnechnogorskСолнечногорск
Солнечногорск
Солнечногорск
CC BY 3.0 / Panchevstudio / Solnechnogorsk
4 из 8
© Getty Images / ELENA ZAKATAEVAСолнечногорск
Солнечногорск
Солнечногорск
© Getty Images / ELENA ZAKATAEVA
5 из 8
CC BY-SA 3.0 / Greyfish / Главное здание Путевого дворца в Солнечногорске Московской областиПутевой дворец в Солнечногорске
Путевой дворец в Солнечногорске
Путевой дворец в Солнечногорске
CC BY-SA 3.0 / Greyfish / Главное здание Путевого дворца в Солнечногорске Московской области
6 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаМузейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Археологические находки
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Археологические находки
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Археологические находки
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
© РИА Новости / Мария СеливановаМузейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Карта почтового тракта
Музейно-выставочный центр Путевой дворец в Солнечногорске. Карта почтового тракта
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Карта почтового тракта
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Бытовые зарисовки
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 8
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Крестьянская изба
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 8
Солнечногорск
CC BY 3.0 / Panchevstudio / Solnechnogorsk
3 из 8
Солнечногорск
CC BY 3.0 / Panchevstudio / Solnechnogorsk
4 из 8
Солнечногорск
© Getty Images / ELENA ZAKATAEVA
5 из 8
Путевой дворец в Солнечногорске
CC BY-SA 3.0 / Greyfish / Главное здание Путевого дворца в Солнечногорске Московской области
6 из 8
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Археологические находки
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 8
Музейно-выставочный центр "Путевой дворец" в Солнечногорске. Карта почтового тракта
© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 8
Неподалеку от Солнечногорска две красивые усадьбы. В Середниково проводил каникулы юный Михаил Лермонтов, гостили Федор Шаляпин, Сергей Рахманинов, Валентин Серов.
© Getty Images / Natalia NaberezhnaiaУсадьба Шахматово
Усадьба Шахматово
Усадьба Шахматово
© Getty Images / Natalia Naberezhnaia
1 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Середниково
Усадьба Середниково
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Середниково
Усадьба Середниково
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Интерьер Подмосковной усадьбы Середниково — бывшего имения Всеволожских и Столыпиных в Солнечногорском районе

Интерьер Подмосковной усадьбы Середниково - бывшего имения Всеволожских и Столыпиных в Солнечногорском районе

Интерьер Подмосковной усадьбы Середниково — бывшего имения Всеволожских и Столыпиных в Солнечногорском районе

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Мария СеливановаУсадьба Середниково
Усадьба Середниково
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова

В усадьбе Середниково

Усадьба Середниково

В усадьбе Середниково

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 7
© РИА Новости / Мария Селиванова Блоковский валун в усадьбе Шахматово
Блоковский валун в усадьбе Шахматово
Блоковский валун в усадьбе Шахматово
© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 7
Усадьба Шахматово
© Getty Images / Natalia Naberezhnaia
1 из 7
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 7
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 7

Интерьер Подмосковной усадьбы Середниково — бывшего имения Всеволожских и Столыпиных в Солнечногорском районе

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 7
Усадьба Середниково
© РИА Новости / Мария Селиванова
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В усадьбе Середниково

© РИА Новости / Мария Селиванова
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Блоковский валун в усадьбе Шахматово
© РИА Новости / Мария Селиванова
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Усадьба Шахматово принадлежала деду Александра Блока Андрею Бекетову. Ребенком поэт часто здесь гостил.
Обе усадьбы ухоженные, там можно погулять и посетить музеи, рассказывающие о жизни и быте обитателей этих мест.

Дмитров

Около 80 километров от Москвы. Город основан в 1154 году Юрием Долгоруким как пограничная крепость на месте славянских деревень и назван в честь его сына — Всеволода Большое Гнездо, получившего при крещении имя Дмитрий.
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Dmitrov, Moscow Oblast, RussiaДмитров
Дмитров - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Dmitrov, Moscow Oblast, Russia
Дмитров
Главный туробъект — крепость XII века. Сохранились красивый Успенский собор, остатки земляного рва, средневекового крепостного вала. Оттуда открывается панорамный вид на исторический центр с дворянскими и купеческими особняками, Елизаветинскую церковь, комплекс построек тюремного замка XIX века и улицу Кропоткинскую. Она пешеходная, такой местный Арбат с необычными скульптурами — замершими во времени фигурами горожан XVIII века.
© Getty Images / Oleg PodlesnykhСкульптура "Учительница" на фоне Дмитровского кремля
Скульптура Учительница на фоне Дмитровского кремля
Скульптура "Учительница" на фоне Дмитровского кремля
© Getty Images / Oleg Podlesnykh
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CC BY-SA 4.0 / Елена Нечипоренко / City sculpture in Dmitrov, old historical town in Moscow region, Russia (cropped)Земляные валы, Дмитров
Земляные валы, Дмитров
Земляные валы, Дмитров
CC BY-SA 4.0 / Елена Нечипоренко / City sculpture in Dmitrov, old historical town in Moscow region, Russia (cropped)
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CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Dmitrov, Moscow Oblast, RussiaДмитров
Дмитров
Дмитров
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Dmitrov, Moscow Oblast, Russia
3 из 6
© Getty Images / tanyssДмитровский кремль
Дмитровский кремль
Дмитровский кремль
© Getty Images / tanyss
4 из 6
© Getty Images / Oleg PodlesnykhПамятник Юрию Долгорукому в Дмитровском кремле
Памятник Юрию Долгорукому в Дмитровском кремле
Памятник Юрию Долгорукому в Дмитровском кремле
© Getty Images / Oleg Podlesnykh
5 из 6
© Getty Images / NataliaNaberezhnaiaЦерковь Святой Елисаветы в Дмитровском кремле
Церковь Святой Елисаветы в Дмитровском кремле
Церковь Святой Елисаветы в Дмитровском кремле
© Getty Images / NataliaNaberezhnaia
6 из 6
Скульптура "Учительница" на фоне Дмитровского кремля
© Getty Images / Oleg Podlesnykh
1 из 6
Земляные валы, Дмитров
CC BY-SA 4.0 / Елена Нечипоренко / City sculpture in Dmitrov, old historical town in Moscow region, Russia (cropped)
2 из 6
Дмитров
CC BY 3.0 / Svetlov Artem / Dmitrov, Moscow Oblast, Russia
3 из 6
Дмитровский кремль
© Getty Images / tanyss
4 из 6
Памятник Юрию Долгорукому в Дмитровском кремле
© Getty Images / Oleg Podlesnykh
5 из 6
Церковь Святой Елисаветы в Дмитровском кремле
© Getty Images / NataliaNaberezhnaia
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В десяти минутах езды от города находится одна из самых высоких точек Дмитровского района — Перемиловская высота с памятником советскому солдату, 13-метровой бронзовой фигурой на 15-метровом пьедестале.
Еще вокруг Дмитрова много ферм, где можно понаблюдать за страусами, хаски, лошадьми, альпаками.

Серпухов

Чуть больше ста километров от столицы. Этот город на юге области упомянут впервые в 1336 году, долгое время он был форпостом Московского княжества.
© Getty Images / Konstantin AksenovПанорама Успенской церкви на холме и церковь Илии Пророка Обыденного в Серпухове
Панорама на Успенскую церковь на холме и церковь Илии Пророка Обыденного в Серпухове - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Getty Images / Konstantin Aksenov
Панорама Успенской церкви на холме и церковь Илии Пророка Обыденного в Серпухове
При Петре I он стал превращаться в важный торговый и ремесленный центр: тут были полотняные, суконные, шелковые мануфактуры, кирпичные и кожевенные заводы.
Название произошло от реки Серпейки (левого притока Нары), которая протекает по историческому центру.
CC BY-SA 3.0 / Максим Шанин / Серпухов.Троицкий собор.1696 гТроицкий собор в Серпухове
Троицкий собор в Серпухове
Троицкий собор в Серпухове
CC BY-SA 3.0 / Максим Шанин / Серпухов.Троицкий собор.1696 г
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CC0 / Artyom Svetlov / Площадь Ленина в Серпухове
Площадь Ленина в Серпухове
Площадь Ленина в Серпухове
CC0 / Artyom Svetlov /
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CC BY-SA 3.0 / Sergey Charkin (Чаркин Сергей Евгениевич) / Serpukhov, Lenin Square, 7. East wing of store. Federal LandmarkТорговые ряды в Серпухове
Торговые ряды в Серпухове
Торговые ряды в Серпухове
CC BY-SA 3.0 / Sergey Charkin (Чаркин Сергей Евгениевич) / Serpukhov, Lenin Square, 7. East wing of store. Federal Landmark
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Троицкий собор в Серпухове
CC BY-SA 3.0 / Максим Шанин / Серпухов.Троицкий собор.1696 г
1 из 3
Площадь Ленина в Серпухове
CC0 / Artyom Svetlov /
2 из 3
Торговые ряды в Серпухове
CC BY-SA 3.0 / Sergey Charkin (Чаркин Сергей Евгениевич) / Serpukhov, Lenin Square, 7. East wing of store. Federal Landmark
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Обычно изучение Серпухова туристы начинают с Соборной горы, где расположен кремль. Из всех его построек сохранился лишь Троицкий собор с шатровой колокольней, фрагмент стены, часть Высоцкой башни. Рядом — смотровая площадка с панорамным видом на город.
Центральная площадь носит имя Ленина, раньше называлась Торговой (там до сих пор сохранились торговые ряды XIX века). В трактирах подавали "позолоченный" чай — с коньяком и наливкой. Считалось, что напиток помогает делать переговоры проще.
CC BY 2.0 / trolleway / SerpukhovДом с часами в Серпухове
Дом с часами в Серпухове - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
CC BY 2.0 / trolleway / Serpukhov
Дом с часами в Серпухове
Рядом с памятником Ленину — жилой дом 1930 года постройки с часами, местные называют его Биг-Беном.
Зайдите в Музей барина, чтобы познакомиться с бытом зажиточных крестьян. А еще в музей кукол: там коллекция антикварных и интерьерных клоунов, арлекинов и красавиц в нарядных платьях.
В Историко-художественном музее можно полюбоваться внушительной для небольшого города коллекцией живописи — работами Айвазовского, Левитана, Васнецова, Верещагина, Рериха. Экспозиция находится в бывшем особняке купчихи Мараевой, который еще называют Малой Третьяковкой.
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музеяВыставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского"
Выставка Море великих. От Айвазовского до Кандинского - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Серпуховского историко-художественного музея
Выставка "Море великих. От Айвазовского до Кандинского"
Сейчас здесь громкая выставка: "Море великих. От Айвазовского до Кандинского" — более 70 живописных полотен из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и частных коллекций. Работы русских мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других маринистов и пейзажистов представлены в современном пространстве "Каретный сарай".
Лето — идеальное время для прогулки по набережной в месте слияния Оки и Нары. На деревянных настилах — кафе, качели, спортивные площадки, рядом пляж.
Девушка на набережной в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Красивый Нижний Новгород: что появилось необычного в Столице закатов
16 мая, 08:00
 
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