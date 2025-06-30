Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО
Пушков: Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно", — говорится в публикации.
"Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно", — говорится в публикации.
Пушков добавил, что этот процесс принимает необратимый характер.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.