https://ria.ru/20250630/pushkov-2026339886.html

Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО

Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО - РИА Новости, 30.06.2025

Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО

Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:40:00+03:00

2025-06-30T16:40:00+03:00

2025-06-30T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно", — говорится в публикации. Пушков добавил, что этот процесс принимает необратимый характер. Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026299084.html

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в мире, украина, алексей пушков, европа, нато