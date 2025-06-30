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Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО - РИА Новости, 30.06.2025
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16:40 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/pushkov-2026339886.html
Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО
Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО - РИА Новости, 30.06.2025
Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО
Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:40:00+03:00
2025-06-30T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно", — говорится в публикации. Пушков добавил, что этот процесс принимает необратимый характер. Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026299084.html
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в мире, украина, алексей пушков, европа, нато
В мире, Украина, Алексей Пушков, Европа, НАТО
Пушков рассказал, что случилось с Украиной после саммита НАТО

Пушков: Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Виктор Орбан подтверждает наш вывод, что, несмотря на отчаянные усилия Европы держать Украину на первом месте в числе приоритетов западного альянса, Украина постепенно сдвигается на обочину в повестке дня НАТО. Медленно, но неуклонно", — говорится в публикации.
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Пушков добавил, что этот процесс принимает необратимый характер.

Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не была важной темой для обсуждения на саммите, а фокус был на укреплении обороноспособности альянса.
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