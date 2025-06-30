https://ria.ru/20250630/pushkinskiyvystavki-2026287205.html

Пушкинский музей покажет пять моновыставок

Пушкинский музей покажет пять моновыставок - РИА Новости, 30.06.2025

Пушкинский музей покажет пять моновыставок

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запускает проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", на пяти... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:35:00+03:00

2025-06-30T13:35:00+03:00

2025-06-30T13:35:00+03:00

музейные маршруты россии

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина запускает проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения", на пяти моновыставках он познакомит посетителей с новыми поступлениями в собрание музея, которые ранее не были представлены в постоянной экспозиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет выставочный проект "Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения". Пять моновыставок познакомят посетителей с новыми поступлениями в собрание музея - наиболее значимыми приобретениями последних лет, которые не были представлены в постоянной экспозиции. Каждый предмет можно увидеть только в течение двух недель", - говорится в сообщении.Отмечается, что серию "Новые шедевры Пушкинского" откроет показ магического жезла - уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XXI–XVIII века до н. э.). Магические жезлы, выполненные из кости гиппопотама, применяли в борьбе с демонами, существами иного мира, обитающими в "сумеречной зоне". Магический жезл - один из редких примеров древнеегипетского художественного ремесла. Представленный на выставке памятник из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина относится к единичным сохранившимся образцам с барельефными изображениями.В пресс-службе также уточнили, что на протяжении 10 недель Пушкинский музей будет знакомить посетителей с выдающимися произведениями искусства: древнеегипетский магический жезл, XIX-XVIII вв. до н. э. (8 июля - 20 июля), "Портрет офицера" Никола Ларжильера (22 июля - 3 августа), рисунок "Два мексиканца", Леонара Фужиты (Цугухару Фудзиты) (5 августа - 17 августа), коллекция английских медалей конца XVII - начала XIX веков (19 августа - 31 августа) и "Мадонна с младенцем" Джованни Франческо Барбьери (Гверчино) (2 сентября - 14 сентября). Каждый показ продлится две недели. Все выставки будут сопровождать образовательная и экскурсионная программы, которые представят экспонаты в широком историческом и культурном контексте."Этот небольшой, но очень ценный экспонат, поступил в собрание ГМИИ им. А.С. Пушкина из частной коллекции Кирилла Данелии в 2022 году благодаря пожертвованиям партнеров и меценатов, а также посетителей музея. Он был приобретен на одном из австралийских аукционов и происходит из коллекции древностей, в том числе древнеегипетских, собранных австралийским хирургом Харли Бэкстером", - добавили в пресс-службе музея.

https://ria.ru/20250522/shagal-2018426642.html

https://ria.ru/20250524/vystavka-2018840597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина