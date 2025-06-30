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ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет - РИА Новости, 30.06.2025
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12:14 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/psb-2026256073.html
ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет
ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет - РИА Новости, 30.06.2025
ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет
Инфраструктуру предприятий Поволжья, которые занимаются разработкой критических и сквозных технологий, а также производством продукции, основанной на этих... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:14:00+03:00
2025-06-30T12:14:00+03:00
технологии
поволжье
россия
чувашская республика (чувашия)
петр фрадков
олег николаев (политик)
анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Инфраструктуру предприятий Поволжья, которые занимаются разработкой критических и сквозных технологий, а также производством продукции, основанной на этих технологиях, целесообразно объединить в единую систему "Поволжский инновационный пояс", считает председатель ПСБ Петр Фрадков. Фрадков выступил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума. Банк ПСБ традиционно является генеральным партнером форума. "В России большая часть регионов, в которых показатели инновационной деятельности в 2-3 раза превышают среднероссийские, сконцентрирована в Поволжье. Здесь есть вся необходимая научная, производственная и технологическая база для развития инноваций. Создание "Поволжского инновационного пояса" позволит на уже существующей базе ускорить развитие технологий, привлечь дополнительные кадровые и финансовые ресурсы и в конечном итоге будет способствовать повышению технологического суверенитета страны. Успешных примеров создания крупных региональных центров инноваций в мире достаточно много", – привели в банке слова Фрадкова. Для обсуждения механизмов поддержки инновационной деятельности при реализации приоритетных проектов, а также повышения инвестпривлекательности регионов банк также организовал в рамках форума деловой завтрак "Чувашия. Карта инвестиций: от стартапов до тяжелой промышленности". Глава ПСБ подчеркнул, выступая на деловом завтраке, что для достижения технологического суверенитета необходимы научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрение этих инноваций в производство. "Финансирование НИОКРа идет уже хорошими темпами - за последние несколько лет объемы поддержки этого направления увеличились больше чем в два раза. Поэтому основная задача сейчас - всесторонняя поддержка внедрения новых технологий в производственные процессы. Это позволит совершить большой рывок в инновационном развитии страны. Для этого банк не только предоставляет кредитное плечо, но и является проводником мер господдержки, структурирует для предприятий все необходимые механизмы развития, помогает компаниям, в первую очередь из сегмента МСП, выходить на инвестиционный рынок, чтобы привлекать дополнительные источники для развития, создает среду для цифровой экономики", – отметил Фрадков. Свои предложения по стимулированию российских инвесторов и масштабированию технологий в ходе мероприятия высказали глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководители федеральных и региональных предприятий различных отраслей и основатели перспективных стартапов. Детально о развитии цифровой экономики, потенциале цифровых финансовых активов, перспективах в развитии трансграничных расчетов и альтернативных платежных системах глава ПСБ рассказал на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку "Новые способы финансовых расчетов. Законодательное регулирование и практика". Также Фрадков вместе с Николаевым принял участие в торжественном открытии нового корпуса отеля в Чебоксарах. ПСБ выступил финансовым партнером проекта реконструкции отеля. Его номерной фонд увеличился в 2,5 раза, что внесет вклад в раскрытие туристического потенциала региона.
https://ria.ru/20250625/psb-2025257913.html
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поволжье
россия
чувашская республика (чувашия)
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технологии, поволжье, россия, чувашская республика (чувашия), петр фрадков, олег николаев (политик), анатолий аксаков, госдума рф
Технологии, Поволжье, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Петр Фрадков, Олег Николаев (политик), Анатолий Аксаков, Госдума РФ
ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет

Глава ПСБ Фрадков предложил создать в Поволжье региональный центр инноваций

© Фото : пресс-служба Банка ПСБПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков предложил создать Поволжский инновационный пояс
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков предложил создать Поволжский инновационный пояс - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : пресс-служба Банка ПСБ
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков предложил создать Поволжский инновационный пояс
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Инфраструктуру предприятий Поволжья, которые занимаются разработкой критических и сквозных технологий, а также производством продукции, основанной на этих технологиях, целесообразно объединить в единую систему "Поволжский инновационный пояс", считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
Фрадков выступил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума. Банк ПСБ традиционно является генеральным партнером форума.
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ПСБ профинансирует строительство бегового центра в Курске
25 июня, 09:42
"В России большая часть регионов, в которых показатели инновационной деятельности в 2-3 раза превышают среднероссийские, сконцентрирована в Поволжье. Здесь есть вся необходимая научная, производственная и технологическая база для развития инноваций. Создание "Поволжского инновационного пояса" позволит на уже существующей базе ускорить развитие технологий, привлечь дополнительные кадровые и финансовые ресурсы и в конечном итоге будет способствовать повышению технологического суверенитета страны. Успешных примеров создания крупных региональных центров инноваций в мире достаточно много", – привели в банке слова Фрадкова.
Для обсуждения механизмов поддержки инновационной деятельности при реализации приоритетных проектов, а также повышения инвестпривлекательности регионов банк также организовал в рамках форума деловой завтрак "Чувашия. Карта инвестиций: от стартапов до тяжелой промышленности".
Глава ПСБ подчеркнул, выступая на деловом завтраке, что для достижения технологического суверенитета необходимы научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрение этих инноваций в производство.
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Фрадков: международные рынки перестают быть прерогативой крупных компаний
20 июня, 19:43
"Финансирование НИОКРа идет уже хорошими темпами - за последние несколько лет объемы поддержки этого направления увеличились больше чем в два раза. Поэтому основная задача сейчас - всесторонняя поддержка внедрения новых технологий в производственные процессы. Это позволит совершить большой рывок в инновационном развитии страны. Для этого банк не только предоставляет кредитное плечо, но и является проводником мер господдержки, структурирует для предприятий все необходимые механизмы развития, помогает компаниям, в первую очередь из сегмента МСП, выходить на инвестиционный рынок, чтобы привлекать дополнительные источники для развития, создает среду для цифровой экономики", – отметил Фрадков.
Свои предложения по стимулированию российских инвесторов и масштабированию технологий в ходе мероприятия высказали глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководители федеральных и региональных предприятий различных отраслей и основатели перспективных стартапов.
Детально о развитии цифровой экономики, потенциале цифровых финансовых активов, перспективах в развитии трансграничных расчетов и альтернативных платежных системах глава ПСБ рассказал на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку "Новые способы финансовых расчетов. Законодательное регулирование и практика".
Также Фрадков вместе с Николаевым принял участие в торжественном открытии нового корпуса отеля в Чебоксарах. ПСБ выступил финансовым партнером проекта реконструкции отеля. Его номерной фонд увеличился в 2,5 раза, что внесет вклад в раскрытие туристического потенциала региона.
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ТехнологииПоволжьеРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Петр ФрадковОлег Николаев (политик)Анатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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