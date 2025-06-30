https://ria.ru/20250630/psb-2026256073.html

ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет

ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет - РИА Новости, 30.06.2025

ПСБ: "Поволжский инновационный пояс" повысит технологический суверенитет

Инфраструктуру предприятий Поволжья, которые занимаются разработкой критических и сквозных технологий, а также производством продукции, основанной на этих... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:14:00+03:00

2025-06-30T12:14:00+03:00

2025-06-30T12:14:00+03:00

технологии

поволжье

россия

чувашская республика (чувашия)

петр фрадков

олег николаев (политик)

анатолий аксаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026252961_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_23ce41dc015834fab9af505cfe69eb41.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Инфраструктуру предприятий Поволжья, которые занимаются разработкой критических и сквозных технологий, а также производством продукции, основанной на этих технологиях, целесообразно объединить в единую систему "Поволжский инновационный пояс", считает председатель ПСБ Петр Фрадков. Фрадков выступил на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума. Банк ПСБ традиционно является генеральным партнером форума. "В России большая часть регионов, в которых показатели инновационной деятельности в 2-3 раза превышают среднероссийские, сконцентрирована в Поволжье. Здесь есть вся необходимая научная, производственная и технологическая база для развития инноваций. Создание "Поволжского инновационного пояса" позволит на уже существующей базе ускорить развитие технологий, привлечь дополнительные кадровые и финансовые ресурсы и в конечном итоге будет способствовать повышению технологического суверенитета страны. Успешных примеров создания крупных региональных центров инноваций в мире достаточно много", – привели в банке слова Фрадкова. Для обсуждения механизмов поддержки инновационной деятельности при реализации приоритетных проектов, а также повышения инвестпривлекательности регионов банк также организовал в рамках форума деловой завтрак "Чувашия. Карта инвестиций: от стартапов до тяжелой промышленности". Глава ПСБ подчеркнул, выступая на деловом завтраке, что для достижения технологического суверенитета необходимы научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и внедрение этих инноваций в производство. "Финансирование НИОКРа идет уже хорошими темпами - за последние несколько лет объемы поддержки этого направления увеличились больше чем в два раза. Поэтому основная задача сейчас - всесторонняя поддержка внедрения новых технологий в производственные процессы. Это позволит совершить большой рывок в инновационном развитии страны. Для этого банк не только предоставляет кредитное плечо, но и является проводником мер господдержки, структурирует для предприятий все необходимые механизмы развития, помогает компаниям, в первую очередь из сегмента МСП, выходить на инвестиционный рынок, чтобы привлекать дополнительные источники для развития, создает среду для цифровой экономики", – отметил Фрадков. Свои предложения по стимулированию российских инвесторов и масштабированию технологий в ходе мероприятия высказали глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководители федеральных и региональных предприятий различных отраслей и основатели перспективных стартапов. Детально о развитии цифровой экономики, потенциале цифровых финансовых активов, перспективах в развитии трансграничных расчетов и альтернативных платежных системах глава ПСБ рассказал на круглом столе комитета Госдумы по финансовому рынку "Новые способы финансовых расчетов. Законодательное регулирование и практика". Также Фрадков вместе с Николаевым принял участие в торжественном открытии нового корпуса отеля в Чебоксарах. ПСБ выступил финансовым партнером проекта реконструкции отеля. Его номерной фонд увеличился в 2,5 раза, что внесет вклад в раскрытие туристического потенциала региона.

https://ria.ru/20250625/psb-2025257913.html

https://ria.ru/20250620/fradkov-2024388530.html

https://ria.ru/20250627/podguzova-2025843948.html

поволжье

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, поволжье, россия, чувашская республика (чувашия), петр фрадков, олег николаев (политик), анатолий аксаков, госдума рф