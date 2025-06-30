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СК начал проверку после нападения на журналистов "РЕН ТВ" в Москве
СК начал проверку после нападения на журналистов "РЕН ТВ" в Москве - РИА Новости, 30.06.2025
СК начал проверку после нападения на журналистов "РЕН ТВ" в Москве
Следователи организовали проверку по факту нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ в частной косметологической клинике в Москве, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:52:00+03:00
2025-06-30T14:52:00+03:00
2025-06-30T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту нападения на журналистов телеканала РЕН ТВ в частной косметологической клинике в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. По данным следствия, 26 июня съемочная группа телеканала РЕН ТВ находилась в здании частной косметологической клиники, расположенной в Оружейном переулке в Москве, и осуществляла свою профессиональную деятельность согласно редакционному заданию. "Сотрудники клиники, осознавая, что перед ним находится съемочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности. По данному факту... организована доследственная проверка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что впоследствии будет принято процессуальное решение. На сайте РЕН ТВ утверждается, что владелец клиники силой вытолкал журналистов из помещения, не дав "забрать даже оборудование и личные вещи".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после нападения на журналистов "РЕН ТВ" в Москве
СК начал проверку после нападения на журналистов "РЕН ТВ" в клинике в Москве