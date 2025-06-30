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Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву - РИА Новости, 30.06.2025
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18:22 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/prokuratura-2026374773.html
Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву
Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву - РИА Новости, 30.06.2025
Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву
Прокуратура проводит проверку после возвращения по техническим причинам самолета Як-40, выполнявшего рейс Вологда - Москва, в аэропорт вылета, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:22:00+03:00
2025-06-30T18:22:00+03:00
происшествия
вологда
москва
северо-западная транспортная прокуратура
як-40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после возвращения по техническим причинам самолета Як-40, выполнявшего рейс Вологда - Москва, в аэропорт вылета, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным ведомства, 30 июня после взлета самолет Як-40 рейсом Вологда – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Задержка рейса составила менее двух часов. Пассажиры были направлены в Москву резервным воздушным судном. "Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. Ранее директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер сообщила журналистам, что борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. По ее словам, проверяются все возможные причины инцидента. Она отметила, что все пассажиры рейса приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 (совпадает с МСК) из Вологды, в 10.30 совершил посадку по Внуково.
https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html
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происшествия, вологда, москва, северо-западная транспортная прокуратура, як-40
Происшествия, Вологда, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Як-40
Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву

Прокуратура проводит проверку после возвращения Як-40 из Вологды в Москву

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после возвращения по техническим причинам самолета Як-40, выполнявшего рейс Вологда - Москва, в аэропорт вылета, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, 30 июня после взлета самолет Як-40 рейсом ВологдаМосква вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Задержка рейса составила менее двух часов. Пассажиры были направлены в Москву резервным воздушным судном.
"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Ранее директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер сообщила журналистам, что борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. По ее словам, проверяются все возможные причины инцидента. Она отметила, что все пассажиры рейса приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 (совпадает с МСК) из Вологды, в 10.30 совершил посадку по Внуково.
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Авиакомпания "Россия" назвала причину возвращения Boeing 747 в Шереметьево
8 июня, 21:10
 
ПроисшествияВологдаМоскваСеверо-Западная транспортная прокуратураЯк-40
 
 
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