https://ria.ru/20250630/prokuratura-2026374773.html

Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву

Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву - РИА Новости, 30.06.2025

Прокуратура начала проверку после возвращения самолета из Вологды в Москву

Прокуратура проводит проверку после возвращения по техническим причинам самолета Як-40, выполнявшего рейс Вологда - Москва, в аэропорт вылета, сообщает... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T18:22:00+03:00

2025-06-30T18:22:00+03:00

2025-06-30T18:22:00+03:00

происшествия

вологда

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северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после возвращения по техническим причинам самолета Як-40, выполнявшего рейс Вологда - Москва, в аэропорт вылета, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По данным ведомства, 30 июня после взлета самолет Як-40 рейсом Вологда – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Задержка рейса составила менее двух часов. Пассажиры были направлены в Москву резервным воздушным судном. "Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. Ранее директор Вологодского авиапредприятия Юлия Мецлер сообщила журналистам, что борт вернулся в аэропорт Вологды, так как сработал контрольный датчик двигателя, что могло свидетельствовать о попадании птицы. По ее словам, проверяются все возможные причины инцидента. Она отметила, что все пассажиры рейса приняли решение продолжить путешествие. Другой борт вылетел в 9.00 (совпадает с МСК) из Вологды, в 10.30 совершил посадку по Внуково.

https://ria.ru/20250608/samolet-2021672938.html

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