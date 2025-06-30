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Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина - РИА Новости, 30.06.2025
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12:52 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/prioritet-2026277397.html
Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина
Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина - РИА Новости, 30.06.2025
Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T12:52:00+03:00
2025-06-30T12:52:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина

Песков назвал вопрос развития новых регионов РФ приоритетом Путина и кабмина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства.
Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ.
"Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.
Путин принимает участие в открытии молодежных центров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах
28 июня, 14:43
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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