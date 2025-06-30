https://ria.ru/20250630/prioritet-2026277397.html

Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина

Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина - РИА Новости, 30.06.2025

Песков назвал вопрос развития новых регионов приоритетом Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T12:52:00+03:00

2025-06-30T12:52:00+03:00

2025-06-30T12:52:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросы развития новых регионов России приоритетом в работе главы государства Владимира Путина и правительства. Песков сообщил журналистам, что Путин в понедельник проведет совещание по развитию новых регионов РФ. "Вопросов много. Это, безусловно, приоритет в работе и президента, и правительства. Планы весьма амбициозные, много сделано, но, естественно, масштаб проблем тоже огромный по понятным причинам", - сказал он.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков