https://ria.ru/20250630/prigovor-2026393360.html

Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних

Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних - РИА Новости, 30.06.2025

Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних

Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T21:07:00+03:00

2025-06-30T21:07:00+03:00

2025-06-30T21:07:00+03:00

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ТУЛА, 30 июн – РИА Новости. Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной сети "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Навлинский районный суд установил, что фигурант дела от имени девушки вступил в переписку с шестью малолетними, от которых получил фотографии интимного характера взамен на "голоса" ВКонтакте. Кроме того, злоумышленник распространил полученные фотографии в личной интернет-переписке с другими лицами", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителя Брянской области обвиняли в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также приобретении и хранении в целях распространения, распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. "В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что аккаунты, с которых осуществлялась переписка, принадлежали непосредственно осужденному. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда определила, что доводы жалоб несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями специалистов и экспертов. Приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20250623/brjansk-2024866857.html

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происшествия, брянская область, брянский областной суд, россия, общество