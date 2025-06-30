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Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних - РИА Новости, 30.06.2025
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21:07 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026393360.html
Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних
Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних - РИА Новости, 30.06.2025
Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних
Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T21:07:00+03:00
2025-06-30T21:07:00+03:00
происшествия
брянская область
брянский областной суд
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ТУЛА, 30 июн – РИА Новости. Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной сети "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Навлинский районный суд установил, что фигурант дела от имени девушки вступил в переписку с шестью малолетними, от которых получил фотографии интимного характера взамен на "голоса" ВКонтакте. Кроме того, злоумышленник распространил полученные фотографии в личной интернет-переписке с другими лицами", - говорится в сообщении. Уточняется, что жителя Брянской области обвиняли в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также приобретении и хранении в целях распространения, распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. "В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что аккаунты, с которых осуществлялась переписка, принадлежали непосредственно осужденному. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда определила, что доводы жалоб несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями специалистов и экспертов. Приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250623/brjansk-2024866857.html
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происшествия, брянская область, брянский областной суд, россия, общество
Происшествия, Брянская область, Брянский областной суд, Россия, Общество
Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних

Житель Брянской области получил 13 лет за обмен фото малолетних в соцсети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТУЛА, 30 июн – РИА Новости. Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной сети "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Навлинский районный суд установил, что фигурант дела от имени девушки вступил в переписку с шестью малолетними, от которых получил фотографии интимного характера взамен на "голоса" ВКонтакте. Кроме того, злоумышленник распространил полученные фотографии в личной интернет-переписке с другими лицами", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Брянске педофил получил 18 лет колонии за насилие над дочерью
23 июня, 15:45
Уточняется, что жителя Брянской области обвиняли в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также приобретении и хранении в целях распространения, распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.
"В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что аккаунты, с которых осуществлялась переписка, принадлежали непосредственно осужденному. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда определила, что доводы жалоб несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями специалистов и экспертов. Приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
18 февраля, 21:00
 
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