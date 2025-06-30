Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних
Житель Брянской области получил 13 лет за обмен фото малолетних в соцсети
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 30 июн – РИА Новости. Брянский областной суд оставил без изменений приговор в виде лишения свободы на 13 лет мужчине, который обменивал фотографии малолетних на "голоса" в социальной сети "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Навлинский районный суд установил, что фигурант дела от имени девушки вступил в переписку с шестью малолетними, от которых получил фотографии интимного характера взамен на "голоса" ВКонтакте. Кроме того, злоумышленник распространил полученные фотографии в личной интернет-переписке с другими лицами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жителя Брянской области обвиняли в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также приобретении и хранении в целях распространения, распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.
"В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор отменить, так как в материалах дела отсутствуют доказательства того, что аккаунты, с которых осуществлялась переписка, принадлежали непосредственно осужденному. Судебная коллегия по уголовным делам Брянского областного суда определила, что доводы жалоб несостоятельны, поскольку опровергаются показаниями специалистов и экспертов. Приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сообщила пресс-служба.
В Москве задержали 70-летнего педофила-рецидивиста
18 февраля, 21:00