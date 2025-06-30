Рейтинг@Mail.ru
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026300346.html
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена - РИА Новости, 30.06.2025
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена
Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:14:00+03:00
2025-06-30T14:14:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга, сообщила объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю. По информации пресс-службы, 1 марта 2024 года подсудимый, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, выследил бизнесмена у парковки здания на улице Буденного и дважды выстрелил потерпевшему в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Также, как отмечается, от стрельбы могли пострадать случайные прохожие, находившиеся поблизости; был поврежден рекламный щит и стекло в одном из помещений. "Краснодарским краевым судом Андраник Григорян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Судом Григоряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что мотивом совершения преступления стал денежный долг Григоряна перед потерпевшим. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших три миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250625/ubijstvo-2025365707.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена

Житель Краснодара получил 16 лет колонии за убийство бизнесмена из-за долга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга, сообщила объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю.
По информации пресс-службы, 1 марта 2024 года подсудимый, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, выследил бизнесмена у парковки здания на улице Буденного и дважды выстрелил потерпевшему в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Также, как отмечается, от стрельбы могли пострадать случайные прохожие, находившиеся поблизости; был поврежден рекламный щит и стекло в одном из помещений.
"Краснодарским краевым судом Андраник Григорян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Судом Григоряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мотивом совершения преступления стал денежный долг Григоряна перед потерпевшим. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших три миллиона рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Обвиняемый в убийстве тульский бизнесмен был знаком с жертвами с детства
25 июня, 16:17
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала