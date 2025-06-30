https://ria.ru/20250630/prigovor-2026300346.html
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена - РИА Новости, 30.06.2025
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена
Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:14:00+03:00
2025-06-30T14:14:00+03:00
2025-06-30T14:14:00+03:00
происшествия
краснодар
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга, сообщила объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю. По информации пресс-службы, 1 марта 2024 года подсудимый, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, выследил бизнесмена у парковки здания на улице Буденного и дважды выстрелил потерпевшему в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Также, как отмечается, от стрельбы могли пострадать случайные прохожие, находившиеся поблизости; был поврежден рекламный щит и стекло в одном из помещений. "Краснодарским краевым судом Андраник Григорян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Судом Григоряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что мотивом совершения преступления стал денежный долг Григоряна перед потерпевшим. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших три миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250625/ubijstvo-2025365707.html
краснодар
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена
Житель Краснодара получил 16 лет колонии за убийство бизнесмена из-за долга