https://ria.ru/20250630/prigovor-2026300346.html

Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена

Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена - РИА Новости, 30.06.2025

Жителю Краснодара вынесли приговор за убийство бизнесмена

Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T14:14:00+03:00

2025-06-30T14:14:00+03:00

2025-06-30T14:14:00+03:00

происшествия

краснодар

краснодарский край

россия

краснодарский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский краевой суд дал 16 с половиной лет жителю Краснодара Андранику Григоряну, признанному виновным в убийстве бизнесмена из-за денежного долга, сообщила объединенная пресс-служба судов по Краснодарскому краю. По информации пресс-службы, 1 марта 2024 года подсудимый, вооружившись охотничьим двуствольным ружьем, выследил бизнесмена у парковки здания на улице Буденного и дважды выстрелил потерпевшему в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Также, как отмечается, от стрельбы могли пострадать случайные прохожие, находившиеся поблизости; был поврежден рекламный щит и стекло в одном из помещений. "Краснодарским краевым судом Андраник Григорян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство)… Судом Григоряну назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 2 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что мотивом совершения преступления стал денежный долг Григоряна перед потерпевшим. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших три миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250625/ubijstvo-2025365707.html

краснодар

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд