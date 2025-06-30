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Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2025
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Культура
 
14:05 30.06.2025 (обновлено: 14:56 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026297687.html
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2025
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы на два года отправил в колонию сына актера Вадима Демчога по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T14:05:00+03:00
2025-06-30T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два года отправил в колонию сына актера Вадима Демчога по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.&quot;Приговором Мещанского районного суда города Москвы Демчог Вильям Вадимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима&quot;, — рассказали в суде.Как уточнила столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета"."В феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы", — отметило ведомство.Демчог признал вину и полностью возместил материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.Вадим Демчог — актер театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.
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происшествия, москва, россия, мошенники, мошенничество, кино, кино и сериалы, театр
Происшествия, Москва, Культура, Россия, мошенники, Мошенничество, кино, Кино и сериалы, Театр
Сына актера Демчога приговорили к сроку по делу о мошенничестве

Сына актера Демчога Вильяма приговорили к двум годам за дропперство

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВильям Демчог в суде
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Вильям Демчог в суде
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы на два года отправил в колонию сына актера Вадима Демчога по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Приговором Мещанского районного суда города Москвы Демчог Вильям Вадимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — рассказали в суде.

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Как уточнила столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета".
"В феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы", — отметило ведомство.
Демчог признал вину и полностью возместил материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.
Вадим Демчог — актер театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.
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