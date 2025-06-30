https://ria.ru/20250630/prigovor-2026296036.html

Суд вынес приговор основателю "Общины Виссариона"

Суд вынес приговор основателю "Общины Виссариона" - РИА Новости, 30.06.2025

Суд вынес приговор основателю "Общины Виссариона"

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил основателя религиозной "Общины Виссариона", называвший себя сыном божьим, Сергея Торопа к 12 годам колонии... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:59:00+03:00

2025-06-30T13:59:00+03:00

2025-06-30T14:33:00+03:00

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 июн - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил основателя религиозной "Общины Виссариона", называвший себя сыном божьим, Сергея Торопа к 12 годам колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В понедельник судья огласила приговор в отношении руководителей секты, организованной более 30 лет назад на территории Красноярского края. Ранее по решению суда она была ликвидирована. Дело руководителей общины Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова суд в Новосибирске рассматривает с 22 сентября 2022 года."Признать Торопа Сергея Анатольевича виновным… по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Олеся Пименова.Вадима Редькина суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а Владимира Ведерникова - к 12 годам колонии.Ранее в прениях сторон государственный обвинитель предложил суду по совокупности преступлений назначить Торопу преступлений 14 лет лишения свободы; Редькину - 13 лет лишения свободы; Ведерникову - 14 лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания всем подсудимым в исправительной колонии строгого режима.Подсудимые обвинялись в преступлениях, направленных против порядка создания и деятельности религиозных организаций, насилии и оказании психологического воздействия на людей. Их действия квалифицированы по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а равно руководство таким объединением), пунктам "а", "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).Следствие считает, что с 1991 года Тороп и Редькин, а также с 2001 года Ведерников до момента их задержания в сентябре 2020 года причинили моральный вред 16 потерпевшим, тяжкий вред здоровью шести пострадавшим и еще одному вред здоровью средней тяжести. Кроме того, Ведерников обвиняется в мошенничестве."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры", ее также называют общиной Виссариона) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ.В сентябре 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, до сих пор проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.

https://ria.ru/20221024/tserkov-1826225122.html

https://ria.ru/20250419/sekta-2011785535.html

https://ria.ru/20240903/sekta-1970263570.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, происшествия