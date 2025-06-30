https://ria.ru/20250630/prigovor-2026193248.html

Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор

Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор - РИА Новости, 30.06.2025

Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор

Зелимхан Аушев, получивший пожизненный срок по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда "Невский экспресс", в результате которого погибли 28 человек, через РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T03:49:00+03:00

2025-06-30T03:49:00+03:00

2025-06-30T03:49:00+03:00

происшествия

россия

москва

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зелимхан Аушев, получивший пожизненный срок по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда "Невский экспресс", в результате которого погибли 28 человек, через суд пытался отменить назначенное ему наказание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что Аушев, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима "Вологодский пятак", обратился в местный суд с иском о признании его прав нарушенными. В заявлении осужденный указывал, что назначенное ему наказание "де-факто является неснижаемым" и он лишен возможности освободиться. Аушев счел, что такое положение дел "унижает его человеческое достоинство, причиняет нравственные страдания". При этом на момент подачи иска мужчина не обращался с ходатайством об УДО, такое право, согласно закону, он получит после отбытия 25 лет лишения свободы, то есть спустя ещё примерно 12 лет. Суды первой и апелляционной инстанции не нашли повода, чтобы удовлетворить требования, а Третий кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил отказы в иске и прекратил производство по делу, так как постановленный в отношении Аушева приговор прошел все предусмотренные УПК РФ стадии обжалования, вступил в законную силу и обращен к исполнению. "В сложившейся правовой ситуации суды не вправе оценивать правомерность назначенного Аушеву наказания", - говорится в решении кассационного суда. Скорый поезд Москва — Петербург был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года, тогда погибли 28 человек, свыше 90 получили ранения. Перед судом предстали Зелимхан Аушев и девять человек по фамилии Картоевы. В 2012 году они были приговорены к лишению свободы на срок от семи лет до пожизненного. Самое строгое из возможных наказание получил как раз Аушев, а также Беслан, Мурад и Татархан Картоевы. Как сообщали в то время в Генпрокуратуре РФ, все осужденные – уроженцы республики Ингушетия, четверо являются родственниками. В СК РФ в свою очередь заявляли, что у братьев Картоевых были обнаружены видеозаписи учебных фильмов по переделке мобильных телефонов, с помощью которых приводят в действие взрывные устройства, у Зелимхана Аушева был найден уже собранный телефон с подсоединенными проводами и с детонатором идентичный тому, который был обнаружен на месте подрыва "Невского экспресса". В доме боевиков, как сообщало следствие, также нашли большое количество огнестрельного оружия и компонентов взрывных устройств.

https://ria.ru/20250215/zaschita-1999528171.html

https://ria.ru/20241204/rosfinmonitoring-1987333702.html

https://ria.ru/20240821/terakt-1967448796.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)