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Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор - РИА Новости, 30.06.2025
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03:49 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/prigovor-2026193248.html
Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор
Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор - РИА Новости, 30.06.2025
Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор
Зелимхан Аушев, получивший пожизненный срок по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда "Невский экспресс", в результате которого погибли 28 человек, через РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T03:49:00+03:00
2025-06-30T03:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зелимхан Аушев, получивший пожизненный срок по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда "Невский экспресс", в результате которого погибли 28 человек, через суд пытался отменить назначенное ему наказание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что Аушев, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима "Вологодский пятак", обратился в местный суд с иском о признании его прав нарушенными. В заявлении осужденный указывал, что назначенное ему наказание "де-факто является неснижаемым" и он лишен возможности освободиться. Аушев счел, что такое положение дел "унижает его человеческое достоинство, причиняет нравственные страдания". При этом на момент подачи иска мужчина не обращался с ходатайством об УДО, такое право, согласно закону, он получит после отбытия 25 лет лишения свободы, то есть спустя ещё примерно 12 лет. Суды первой и апелляционной инстанции не нашли повода, чтобы удовлетворить требования, а Третий кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил отказы в иске и прекратил производство по делу, так как постановленный в отношении Аушева приговор прошел все предусмотренные УПК РФ стадии обжалования, вступил в законную силу и обращен к исполнению. "В сложившейся правовой ситуации суды не вправе оценивать правомерность назначенного Аушеву наказания", - говорится в решении кассационного суда. Скорый поезд Москва — Петербург был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года, тогда погибли 28 человек, свыше 90 получили ранения. Перед судом предстали Зелимхан Аушев и девять человек по фамилии Картоевы. В 2012 году они были приговорены к лишению свободы на срок от семи лет до пожизненного. Самое строгое из возможных наказание получил как раз Аушев, а также Беслан, Мурад и Татархан Картоевы. Как сообщали в то время в Генпрокуратуре РФ, все осужденные – уроженцы республики Ингушетия, четверо являются родственниками. В СК РФ в свою очередь заявляли, что у братьев Картоевых были обнаружены видеозаписи учебных фильмов по переделке мобильных телефонов, с помощью которых приводят в действие взрывные устройства, у Зелимхана Аушева был найден уже собранный телефон с подсоединенными проводами и с детонатором идентичный тому, который был обнаружен на месте подрыва "Невского экспресса". В доме боевиков, как сообщало следствие, также нашли большое количество огнестрельного оружия и компонентов взрывных устройств.
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Осужденный по делу о подрыве "Невского экспресса" пытался отменить приговор

Осужденный по делу о подрыве Невского экспресса пытался отменить пожизненное

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зелимхан Аушев, получивший пожизненный срок по делу о подрыве в 2009 году скоростного поезда "Невский экспресс", в результате которого погибли 28 человек, через суд пытался отменить назначенное ему наказание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что Аушев, отбывая пожизненное наказание в исправительной колонии особого режима "Вологодский пятак", обратился в местный суд с иском о признании его прав нарушенными. В заявлении осужденный указывал, что назначенное ему наказание "де-факто является неснижаемым" и он лишен возможности освободиться.
Денис Евсюков - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову
15 февраля, 07:36
Аушев счел, что такое положение дел "унижает его человеческое достоинство, причиняет нравственные страдания". При этом на момент подачи иска мужчина не обращался с ходатайством об УДО, такое право, согласно закону, он получит после отбытия 25 лет лишения свободы, то есть спустя ещё примерно 12 лет.
Суды первой и апелляционной инстанции не нашли повода, чтобы удовлетворить требования, а Третий кассационный суд общей юрисдикции и вовсе отменил отказы в иске и прекратил производство по делу, так как постановленный в отношении Аушева приговор прошел все предусмотренные УПК РФ стадии обжалования, вступил в законную силу и обращен к исполнению.
"В сложившейся правовой ситуации суды не вправе оценивать правомерность назначенного Аушеву наказания", - говорится в решении кассационного суда.
Павел Косолапов* - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Причастного к подрыву "Невского экспресса" внесли в список террористов
4 декабря 2024, 14:38
Скорый поезд МоскваПетербург был подорван на границе Новгородской и Тверской областей 28 ноября 2009 года, тогда погибли 28 человек, свыше 90 получили ранения. Перед судом предстали Зелимхан Аушев и девять человек по фамилии Картоевы. В 2012 году они были приговорены к лишению свободы на срок от семи лет до пожизненного. Самое строгое из возможных наказание получил как раз Аушев, а также Беслан, Мурад и Татархан Картоевы.
Как сообщали в то время в Генпрокуратуре РФ, все осужденные – уроженцы республики Ингушетия, четверо являются родственниками.
В СК РФ в свою очередь заявляли, что у братьев Картоевых были обнаружены видеозаписи учебных фильмов по переделке мобильных телефонов, с помощью которых приводят в действие взрывные устройства, у Зелимхана Аушева был найден уже собранный телефон с подсоединенными проводами и с детонатором идентичный тому, который был обнаружен на месте подрыва "Невского экспресса". В доме боевиков, как сообщало следствие, также нашли большое количество огнестрельного оружия и компонентов взрывных устройств.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает вину по одному пункту дела
21 августа 2024, 03:43
 
ПроисшествияРоссияМоскваСанкт-ПетербургГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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