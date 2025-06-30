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Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде - РИА Новости, 30.06.2025
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18:29 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/pravitelstvo-2026375839.html
Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде
Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде - РИА Новости, 30.06.2025
Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде
Правительство РФ поддерживает инициативу парламентариев об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд, сообщил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:29:00+03:00
2025-06-30T18:29:00+03:00
россия
михаил мишустин
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госдума рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает инициативу парламентариев об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина в понедельник встретился с членами Совета палаты Совета Федерации. "Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Также будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным", - заявил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Правительство поддержало освобождение участников СВО от пошлин в суде

Правительство поддержало освобождение участников СВО от уплаты госпошлин в суде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает инициативу парламентариев об освобождении участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина в понедельник встретился с членами Совета палаты Совета Федерации.
"Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников специальной военной операции, их семьи от уплаты государственной пошлины при обращениях в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Также будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным", - заявил Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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