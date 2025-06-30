https://ria.ru/20250630/pozhary-2026365867.html

Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составил 2,8 миллиарда рублей

Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составил 2,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 30.06.2025

Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составил 2,8 миллиарда рублей

Ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае составил 2,8 миллиарда рублей, его предъявят нарушителям противопожарного режима, сообщил министр природных... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:51:00+03:00

2025-06-30T17:51:00+03:00

2025-06-30T17:51:00+03:00

происшествия

забайкальский край

александр осипов

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн - РИА Новости. Ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае составил 2,8 миллиарда рублей, его предъявят нарушителям противопожарного режима, сообщил министр природных ресурсов региона Павел Волжин. "Мы провели большую работу по расчёту ущерба лесному фонду и расчёту затрат на тушение этих лесных пожаров: ущерб составляет 2,8 миллиарда рублей. Весь этот ущерб будет предъявлен нарушителям противопожарного режима и тем людям, которых мы поймали", - сообщил Волжин, его слова приводятся в Тelegram-канале правительства региона. Он добавил, что в 90% случаев причиной возгораний стал человеческий фактор. В понедельник губернатор региона Александр Осипов сообщил, что самый крупный лесной пожар в Забайкалье локализовали на площади 220 тысяч гектаров в Хилокском округе, сейчас окарауливают его кромку протяженностью почти 300 километров. В правительстве региона уточнили РИА Новости, что по данным краевого минприроды, на окарауливании кромки задействованы 546 человек и 55 единиц техники. За сутки в крае потушили восемь лесных пожаров на общей площади 10 тысяч гектаров, в том числе в районе поселка Атамановка, который горел больше недели. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края Тушение крупного лесного пожара вблизи поселка Атамановка Забайкальского края 2025-06-30T17:51 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии