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В России потушили 56 природных пожаров за сутки
В России потушили 56 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 30.06.2025
В России потушили 56 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 61 050 гектаров, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T08:48:00+03:00
2025-06-30T08:48:00+03:00
2025-06-30T08:49:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 61 050 гектаров, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 61 050 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 303 068 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 35 пожаров на площади 249 987 гектаров.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 56 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 56 природных пожаров на 61 050 гектаров