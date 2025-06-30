https://ria.ru/20250630/pozhary-2026207798.html

В России потушили 56 природных пожаров за сутки

В России потушили 56 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 30.06.2025

В России потушили 56 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 61 050 гектаров, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T08:48:00+03:00

2025-06-30T08:48:00+03:00

2025-06-30T08:49:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 56 лесных пожаров на площади 61 050 гектаров, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 61 050 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 106 лесных пожаров на площади 303 068 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - 35 пожаров на площади 249 987 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии