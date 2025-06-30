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Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.06.2025
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13:17 30.06.2025 (обновлено: 13:23 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/pozhar-2026285872.html
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.06.2025
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на улице Плеханова, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на востоке Москвы потушили

МЧС: пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушили

© Фото : Прокуратура МосквыПожар на улице Плеханова в Москве
Пожар на улице Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на улице Плеханова, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей.
© Фото : соцсетиПожар на улице Плеханова в Москве
Пожар на улице Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : соцсети
Пожар на улице Плеханова в Москве
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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