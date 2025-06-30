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Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар на востоке Москвы потушили - РИА Новости, 30.06.2025
Пожар на востоке Москвы потушили
Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:17:00+03:00
2025-06-30T13:17:00+03:00
2025-06-30T13:23:00+03:00
происшествия
москва
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на улице Плеханова, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на востоке Москвы потушили
МЧС: пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушили
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пожар в металлическом контейнере на востоке Москвы потушен, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Загорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на улице Плеханова, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей.