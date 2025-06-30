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В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв

В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2025

В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв

Котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на востоке Москвы, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:01:00+03:00

2025-06-30T13:01:00+03:00

2025-06-30T13:21:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на востоке Москвы, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, произошел взрыв котла с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной по адресу: улица Плеханова, дом 17, строение 6", - сказал собеседник агентства.В МЧС, в свою очередь, уточнили, что прооизошел пожар в металлическом контейнере."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере. На месте работают 12 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Позднее появилась информация о локализации возгорания.

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия