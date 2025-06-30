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В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2025
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13:01 30.06.2025 (обновлено: 13:21 30.06.2025)
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В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв
В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв - РИА Новости, 30.06.2025
В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв
Котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на востоке Москвы, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей,... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T13:01:00+03:00
2025-06-30T13:21:00+03:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на востоке Москвы, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."По предварительной информации, произошел взрыв котла с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной по адресу: улица Плеханова, дом 17, строение 6", - сказал собеседник агентства.В МЧС, в свою очередь, уточнили, что прооизошел пожар в металлическом контейнере."Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере. На месте работают 12 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Позднее появилась информация о локализации возгорания.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В котельной на востоке Москвы прогремел взрыв

В котельной на улице Плеханова в Москве взорвался котел с дизельным топливом

© Фото : соцсетиПожар на улице Плеханова в Москве
Пожар на улице Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : соцсети
Пожар на улице Плеханова в Москве
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Котел с дизельным топливом, по предварительным данным, взорвался на востоке Москвы, на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"По предварительной информации, произошел взрыв котла с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной по адресу: улица Плеханова, дом 17, строение 6", - сказал собеседник агентства.
В МЧС, в свою очередь, уточнили, что прооизошел пожар в металлическом контейнере.
«
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на востоке Москвы. На улице Плеханова произошло возгорание в металлическом контейнере. На месте работают 12 сотрудников и 4 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало. Позднее появилась информация о локализации возгорания.
© Кадр видео из соцсетейПожар на улице Плеханова в Москве
Пожар на улице Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на улице Плеханова в Москве
 
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